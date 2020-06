Vattenfall wacht met bouw biomassacentrale Diemen tot uitsluitsel politiek

De schoorsteen van de Hemweg-8 kolencentrale is gestopt. De veelbesproken Hemwegcentrale van Vattenfall wordt na 25 jaar gesloten, op last van het kabinet. Beeld ANP / Robin van Lonkhuijssen

Voordat Vattenfall halverwege volgend jaar definitief besluit over de bouw van de centrale bij Diemen, wil het energiebedrijf eerst duidelijkheid van de politiek, klanten en wetenschappers. Is er in Den Haag en in de Amsterdamse regio nog draagvlak voor biomassa?

Dat zei Vattenfalldirecteur Martijn Hagens in de internettalkshow Studio Energie. Vattenfall ontkent dat de ­biomassacentrale daarmee wordt uitgesteld. De voorbereidingen worden doorgezet. Het was al de bedoeling om in het derde kwartaal van 2021 de beslissing te nemen over de investering.

Duurzame manier

Tegen de centrale waar Vattenfall uit het buitenland aangevoerde houtpellets wil verbranden voor de verwarming van woningen in Amsterdam, wordt fel geprotesteerd. Als er geen strikte voorwaarden worden ­gesteld aan de herkomst van het hout dreigt ontbossing. Wetenschappers gaan rollebollend over straat over de vraag of biomassa leidt tot minder CO2-uitstoot. Actiegroepen vrezen luchtvervuiling.

Hagens is er nog steeds van overtuigd dat de opwek van warmte uit ­biomassa op een duurzame manier kan. Ook meent hij dat het de enige manier is waarop de klimaatdoelen kunnen worden gehaald. “We missen de nuance in het debat.” Biomassa zit in het verdomhoekje, vindt Hagens.

Vattenfall voelt zich in het nauw ­gedreven. Het energiebedrijf sloot eerder al een convenant met Amsterdam en andere gemeenten in de regio over extra duurzaamheidseisen aan de centrale. Vattenfall is al verzekerd van een miljoenensubsidie omdat ­biomassa geldt als duurzame energie en toch staat het bedrijf, tot zijn ergernis, alleen in de verdediging van biomassa.

Oproep aan Den haag

De gemeente Diemen kwam onlangs met een oproep aan politiek Den Haag om de centrale te stoppen. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie spraken zich uit tegen subsidies voor nieuwe biomassacentrales. Daarmee distantieerden ook partijen die het vorig jaar gesloten klimaat­akkoord steunen zich van biomassa.

Binnenkort komt de SER met een rapport over duurzaamheidseisen voor biomassa. Als het aan Vattenfall ligt, spreekt de overheid zich daarna ook uit voor biomassa. Hagens: “Wij denken dat je niet om biomassa heen kan, maar als de overheid en de ­samenleving zeggen: het is volledig acceptabel om de CO2-doelstellingen niet te halen en aardgas te blijven ­gebruiken, dan kunnen we daar ook over in gesprek.”

De gemeente Amsterdam gaat daar in een eerste reactie niet op in. “Verreweg de belangrijkste reden dat de biomassacentrale in Diemen er staat, is de subsidie van de rijksoverheid,” zegt wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat). Volgens de wethouder heeft Amsterdam al gedaan wat het kon door het convenant met Vattenfall over de duurzame herkomst van het hout, scherpere uitstootnormen en het transport. ”Minister Wiebes is hier dus aan zet.”