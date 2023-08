Vattenfall kreeg miljoenensubsidie voor biomassacentrale bij Diemen, ondanks subsidiestop

De elektriciteitscentrale van Vattenfall in Diemen. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

In 2019 kreeg Vattenfall voor deze door natuurbeschermers fel bestreden biomassacentrale een subsidie die in twaalf jaar kon oplopen tot 396 miljoen euro. Voorwaarde was dat de centrale die bedoeld is voor de verwarming van tienduizenden woningen in Amsterdam en Almere binnen vier jaar zou worden gebouwd.

Dat is niet gelukt, onder meer door de vertraging die Vattenfall heeft opgelopen na juridische procedures van tegenstanders die vrezen voor ontbossing. Deze week haalde de Raad van State nog een streep door de bouwvergunning voor de biomassacentrale. Toch komt het energiebedrijf niet zonder subsidie te zitten. Eerder dit jaar kreeg Vattenfall opnieuw voor twaalf jaar zekerheid over de biomassasubsidie voor hetzelfde miljoenenbedrag.

MOB en Comité Schone Lucht, de natuurorganisaties die al jaren protesteren tegen de biomassaplannen van Vattenfall, ontdekten de nieuwe subsidie na een beroep op de Wet Open Overheid. De subsidie was eerder dit jaar met stille trom afgegeven onder verantwoordelijkheid van klimaatminister Rob Jetten. En dat is opmerkelijk, omdat diezelfde minister vorig jaar besloot tot een subsidiestop voor de opwek van warmte uit biomassa.

Laagwaardig of hoogwaardig

Formeel ging de vorig jaar afgekondigde subsidiestop over laagwaardige toepassingen van biomassa. Jetten noemde toen biomassaverbranding voor verwarming van tuinbouwkassen en warmtenetten als voorbeelden die niet meer in aanmerking zouden komen voor subsidie. Biomassa voor hoogwaardige toepassingen als biobeton, verf of als brandstof voor zwaar transport konden nog wel door de beugel.

De grens werd gelegd bij een temperatuur van 100 graden Celsius – bij de opwek van lagere temperaturen zou het subsidieloket voor biomassa dichtgaan. Nu blijkt dat Vattenfall deze uitzondering heeft aangegrepen voor de nieuwe subsidieaanvraag: de warmte vertrekt bij het energiebedrijf met een temperatuur boven de 100 graden.

Vanaf dit jaar is er helemaal geen subsidie meer voor de verbranding van biomassa voor warmtenetten in ‘de gebouwde omgeving’ in de subsidieregeling SDE voor duurzame energie, zegt een woordvoerder van Jetten. Reden is dat er genoeg duurzame alternatieven zijn om woningen te verwarmen met lagere temperaturen, zoals restwarmte van datacenters en aquathermie.

Maar vorig jaar mocht het nog wel, zegt de woordvoerder. In 2022, toen Vattenfall de aanvraag deed, kwam biomassa voor warmtenetten boven de 100 graden nog wel in aanmerking voor SDE-subsidie.

Bezwaar

MOB en Comité Schone Lucht hebben bezwaar aangetekend tegen de subsidie voor Vattenfall. De natuurorganisaties voeren aan dat de warmte met hooguit 95 graden aankomt bij Amsterdammers thuis. Maar volgens Jetten is de temperatuur waarmee de warmte van de biomassacentrale het warmtenet bereikt maatgevend. “Dus niet het individuele huis.”

Het is overigens maar de vraag of de natuurorganisaties naar de rechter kunnen stappen met hun bezwaar. Formeel zijn alleen de aanvrager of concurrenten ontvankelijk. De tegenstanders van de biomassacentrale beroepen zich daarom op de commissie die toeziet op de naleving van het verdrag van Aarhus. Die adviseerde eerder dat ook burgerorganisaties bezwaar moeten kunnen maken tegen subsidies die schadelijk kunnen zijn voor de natuur.