Vattenfall doet aangifte van extreemrechtse projectie op Hemwegcentrale, andere plekken onderzocht

Op Telegram is een filmpje verspreid van teksten die dinsdag op de Hemwegcentrale in het Westelijk Havengebied zijn geprojecteerd. Beeld Telegram

Het gaat onder meer om de teksten ‘Love And Make White Babies’ en ‘RIP Dresden’, bevestigt een woordvoerder van de politie. De teksten waren enkele minuten te zien op de Hemwegcentrale, maar de projectie is ook te zien op een filmpje dat rondgaat op Telegram.

‘RIP Dresden’ verwijst naar het bombardement op Dresden in de nacht van 13 op 14 februari 1945 door de geallieerden en waarbij tienduizenden Duitsers omkwamen. In extreemrechtse kringen wordt het bombardement als oorlogsmisdaad gezien.

Vattenfall zei eerder al ‘nadrukkelijk afstand te nemen van deze wanstaltige boodschap die online aan onze (uit bedrijf genomen) centrale wordt gekoppeld’. “We hebben de politie geïnformeerd hierover, gaan aangifte doen en zullen zelf extra controleren dat dit niet nogmaals gebeurt.” Op het filmpje lijkt de projectie ‘vanaf de snelweg gedaan te zijn, dus vanaf een plek buiten ons terrein’, aldus Vattenfall.

Anne Frank Huis

De extreemrechtse projectie op de Hemwegcentrale is de tweede in Amsterdam in korte tijd. Vorige week vrijdag werd er ‘Anne Frank uitvinder van de ballpen’ op het Anne Frank Huis geprojecteerd met een laser. Daarmee wordt zonder enig steekhoudend bewijs gesuggereerd dat Anne Frank haar dagboek niet zelf geschreven heeft. Burgemeester Femke Halsema noemde die projectie ‘onversneden antisemitisme’. Het Anne Frank Huis heeft ook aangifte gedaan.

Ook projecties op het Nhow Amsterdam RAI hotel en een projectie op een flat in Buitenveldert worden door de politie onderzocht.

De video is afkomstig van hetzelfde Telegramkanaal waar ook beelden van de laserprojecties op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling op werden verspreid. Op het hotel in Amsterdam werd de tekst ‘White cities are safe cities’ geprojecteerd. Volgens een woordvoerder heeft het hotel geen aangifte gedaan. De projecties leken vanuit het Amstelpark te komen.