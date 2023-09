Vastgoedreus Wereldhave strijkt neer in voormalige pand De Krakeling: ‘Statement tegen marmeren vloeren en gouden kranen’

Het grote vastgoedbedrijf Wereldhave, van oorsprong Rotterdams, heeft zijn hoofdzetel sinds donderdag in hartje Amsterdam. Het concern wil zich van hieruit concentreren op het nieuw leven inblazen van winkelcentra. ‘Wij willen anders zijn.’

Zal je net zien. Net drie weken in een nieuw onderkomen, doet de koffiemachine het niet. Aanloopproblemen natuurlijk, maar wel van het cruciale soort.

Het nieuwe hoofdkantoor van winkelcentrumbezitter Wereldhave, donderdag geopend, is niet zomaar de volgende pleisterplaats voor het bedrijf. Wereldhave heeft zich ontfermd over het monumentale Turngebouw aan de Marnixstraat, waar decennialang kindertheater De Krakeling zat.

Wie het gebouw binnenloopt, herkent de oude turn- annex theaterzaal direct. Al was het maar omdat het houten koepeldak en de omgang met balustrade ongeschonden zijn gebleven. Aan het interieur is verder veel veranderd – zo is er gedeeltelijk een verdieping in de zaal gebracht die De Walvis is gedoopt, vanwege het op baleinen lijkende geraamte. In de tuin staat nu een serre die dienstdoet als lunchplek en vergaderzaal.

Buiten de gepaande paden

De verhuizing is bewust, zegt topman Matthijs Storm in de glazen vergaderzaal, midden in de open werkruimte waar deze ochtend werknemers binnendruppelen op weg naar een flexplek. Wereldhave zat tot voor kort in het nondescripte WTC op Schiphol en wat dat betreft is het nieuwe onderkomen een wereld van verschil.

Storm: “We wilden iets anders. Een locatie buiten de gebaande paden. Niet de Zuidas of de Herengracht, waar mensen vinden dat een vastgoedbedrijf moet zitten.”

“Ik geloof niet meer in gebieden als de Zuidas,” zegt Storm, die er jaren werkte bij banken als Kempen & Co. “Ik vind het zo’n vreselijke plek, helemaal mislukt. Monotoon, doods in het weekend. Dit kantoor is ook een statement tegen de marmeren vloeren en gouden kranen van de vastgoedwereld. Wij willen anders zijn.”

Radicale koerswijziging

De verhuizing is vooral onderdeel van een radicale koerswijziging die het 93 jaar oude vastgoedbedrijf onder Storm heeft ingezet. Van ooit omnipotente vastgoedbelegger legt het bedrijf zich al langer toe op winkels, winkelcentra in het bijzonder. Maar dat is, al voor corona, een activiteit onder druk.

“Toen ik in 2019 bij Wereldhave begon, had de winkelwereld het al heel erg lastig. Tussen 1990 en 2015 beleefde men gouden jaren. Er is toen te veel winkelruimte gebouwd. Dat levert eigenaren immers de meeste waarde per vierkante meter op. Gemeenten zien graag meer winkels, want dat zou goed zijn voor de werkgelegenheid en de uitstraling.”

Maar met de doorbraak van webwinkelen in de afgelopen 15 jaar is het aantal winkels dalende. “Dus staan heel veel vierkante meters leeg. Ook in onze winkelcentra. In Arnhem stond 20 procent van onze winkelruimte te huur. Als we niets hadden gedaan, was dat nu 40 procent geweest. Er ís toekomst voor fysieke winkels, maar als je het overaanbod niet aanpakt, krijg je echt problemen.”

“We hebben in 2020 in één keer de pijn gepakt: 23 procent van de waarde van ons Nederlandse bezit afgeboekt en ons teruggetrokken uit Frankrijk. Ook onze huurcontracten zijn aangepast. Met sommige huurders hebben we nieuwe contracten voor tien jaar gesloten, maar wel voor 20 procent lagere huur.”

“Dat is heel anders dan bij veel concurrenten. Die hopen dat het wel weer goedkomt, doen een tijdelijke huurder in een pand in de hoop dat er ooit weer een toppartij komt. Ik geloof er niet in. Dat trekt winkelgebieden steeds verder omlaag.”

Niet meer puur gericht op kopen

Wereldhave neemt daarentegen al zijn 22 winkelcentra in Nederland en België op de schop. “Minder retail, meer horeca, meer functies en maatschappelijk aanbod, zoals fitness, huisarts, een laserkliniek. Niet meer puur gericht op kopen, maar met allerlei nieuwe motieven om het centrum te bezoeken. Dat trekt ook de winkels die blijven weer omhoog.”

Ook wordt geschoven met winkels en wordt van zaken die niet in Wereldhaves filosofie passen, het huurcontract niet verlengd. “Als je een winkelcentrum goed indeelt, met het juiste aanbod, het juiste ritme, de juiste voorzieningen, gaat het weer lopen.”

“Ook maatschappelijk gezien is dat goed. Vóór corona reisden we met z’n allen veel te veel om te winkelen, uit eten te gaan of te ontspannen. Alles clusteren voorkomt onnodige autokilometers. Dat is goed tegen verkeerscongestie en goed voor het milieu.”

“We profiteren van de ontwikkeling dat mensen in coronatijd veel lokaler zijn gaan winkelen. Ik denk dat dat zal blijven. Gemeentes gaan auto’s weren, zie Amsterdam, wat ertoe leidt dat we meer dingen dicht bij huis doen.”

Matthijs Storm, bestuursvoorzitter van vastgoedbedrijf Wereldhave. ‘De Kinkerstraat is over vijf, tien jaar een enorm probleemgebied met veel leegstand en tijdelijke verhuur.’ Beeld Ivo van der Bent

“We hebben nu vijf winkelcentra klaar, dit jaar volgen er nog vier en tot 2027 de rest.” Zo gaat, met enige zang en dans, deze vrijdag het foodcourt in het Purmerendse Eggert Center open. “We hebben daar de horecazaken bij elkaar gezet met een centraal terras waarin wij participeren. Zo versterkt het elkaar.” Een voormalige winkelunit is nu sportschool Basic-Fit.

In hartje Hoofddorp legt Wereldhave de laatste hand aan de vernieuwing van winkelcentrum Vier Meren. “Daar moest de mix van winkels beter. Er komt een versstraat, met slager, bakker en kaasboer. Sinds corona is de aandacht voor zulke specialisten groter geworden. En het horeca-aanbod was erg snackbar, dus hebben we betere zaken toegevoegd.”

Gebrek aan regie

Niet overal is dat gelukt. “Soms komt zo’n investering niet uit, zoals in Etten-Leur. Soms willen gemeentes niet. In Maassluis zei het stadsbestuur: jullie hebben een winkelcentrum, daar komt geen Basic-Fit in. Dan houdt het op. Dat hebben we verkocht, met nog vier andere centra.”

Wereldhave heeft geen losse winkels, alleen complete winkelcentra; op de binnenstad van Tilburg na allemaal in buitenwijken of voorsteden. “We willen controle hebben over het hele gebied. Bij gedeeld eigendom is het toch moeilijk om te veranderen. Dan ga je jouw winkel prachtig verbouwen maar staat er morgen een shoarmazaak naast, of een directe concurrent van de huurder.”

Storm verbaast zich over het gebrek aan regie in veel winkelgebieden. “Neem de Amsterdamse Kinkerstraat. Over vijf, tien jaar is dat een enorm probleemgebied met veel leegstand en tijdelijke verhuur. Daar maak je ook niet makkelijk woningen van. De Kinkerbuurt ontwikkelt zich prima, maar de Kinkerstraat veert niet mee met die upgrade. En dat is jammer.”

Magna Plaza

In veel van zulke winkelgebieden ontbreekt de regie, ook omdat de winkels van verschillende eigenaren zijn. “Vastgoedeigenaren durven niet af te boeken op de waarde van hun bezit. En gemeentes claimen zelden de regie. Die zien onvoldoende in dat er actief iets moet gebeuren om winkelgebieden overeind te houden en houden dan onverkort vast aan de scheiding tussen winkels en horeca.”

“Wij gaan daar geen rol spelen,” zegt Storm stellig, “maar kunnen wel meedenken over de ontwikkeling van winkelcentra, in bijvoorbeeld nieuwe woongebieden. En als je breder denkt, kunnen we van falende winkelcentra zoals Magna Plaza ook wat maken, al is niet gezegd dat we dat willen kopen.”

Wereldhave sluit niet uit ook in zijn nieuwe thuishaven actief te worden. “Winkels in groot-Amsterdam zijn nog net wat duurder dan elders. En het aanbod van winkelcentra in ons segment, ten minste 15.000 vierkante meter, is er beperkt. We hebben vorig jaar geboden op Diemerplein, maar daar werden we overboden voor een prijs waarvan ik dacht: hoe komt dat uit?”

“Wij willen groeien van 2,1 miljard euro vastgoedbezit naar 3,5 miljard. Maar door onze wensen en het feit dat veel eigenaren vasthouden aan onrealistische waarderingen, is het aanbod beperkt. De winst gaat goed door de stijgende huurinkomsten, maar groei van onze portefeuille gaat langzamer dan we hadden verwacht.”