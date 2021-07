Vastgoedman schenkt huuropbrengst panden Raadhuisstraat aan Amsterdamse kinderen

De Raadhuisstraat in Centrum. Beeld Hugo Lingeman

Het gaat om een flinke zak geld: Sandmann is een van de grootste spelers op de Amsterdamse vastgoedmarkt en bezit onder meer acht hotels, meerdere kantoren, een parkeergarage en verschillende woningen in en om de Raadhuisstraat.

Die panden leveren gezamenlijk jaarlijks ‘met gemak’ 2,5 miljoen euro op, dat vanaf 2022 volledig toekomt aan de stichting Alle Amsterdamse Kinderen Gelijke Kansen. De vastgoedbelegger wil daarmee zorgen voor meer gelijkheid in de stad.

Hoewel de stichting pas volgend jaar echt van start wil gaan, prijkt de naam ervan al in grote zwarte letters op de luifels van het monumentale pand op het stukje Raadhuisstraat tussen de Herengracht en Keizersgracht.

“Elk kind verdient gelijke kansen,” zegt Sandmann. “Maar de realiteit is dat kinderen uit Amsterdam-Zuid, die met een bakfiets naar school worden gebracht, een heel andere start in het leven maken dan de kinderen van een bijstandsmoeder in Nieuw-West.”

Tien busjes

Het geld moet worden ingezet om ‘drop-outs’ terug naar school te krijgen en alleenstaande ouders in de bijstand te helpen. Hoe de hulp er precies uit moet komen te zien, is nog onduidelijk. Maar Sandmann kan zich voorstellen dat er ‘bijvoorbeeld tien busjes worden gekocht om kinderen uit achterstandsgezinnen naar de kinderopvang te brengen’.

Daarnaast moet de stichting zich inzetten voor een structurele verhoging van het salaris van basisschoolleraren. “Daar ligt een belangrijke sleutel,” zegt Sandmann. “Zonder goede leraren in de stad hebben kinderen misschien wel gelijke kansen, maar wel hele matige.”

Bonaire

De inspiratie voor de stichting komt voort uit de negatieve ervaringen van Sandmann met speciaal onderwijs voor zijn zoon Danilo (30), die een verstandelijke beperking heeft. Danilo werd op zijn negende van een school voor moeilijk lerende kinderen gestuurd en kon vervolgens nergens meer terecht in de stad. Sandmann vertrok met zijn kind naar Bonaire, waar hij wél op een passende school terechtkon. “Ik kon het mij permitteren om mijn koffers te pakken en met mijn zoon naar Bonaire te vertrekken,” zegt Sandmann. “Maar dat is voor lang niet iedereen weggelegd.”

De stichting is zo opgezet dat de familie betrokken blijft, maar het bestuur ‘volstrekt onafhankelijk, seculier en apolitiek’ opereert. Vooral dat laatste is belangrijk voor de ondernemer. “Ik wil niet dat de stichting gekaapt wordt door een politieke partij en zij de credits opeisen of de opbrengsten voor andere doelen aanwenden. Dat mag niet gebeuren. Ook niet in de toekomst. Het gaat om een eeuwigdurende schenking. Ik wil dat over 300 jaar kinderen langs het monumentale gebouw op de Raadhuisstraat fietsen en denken: ‘dit gebouw zorgt ervoor dat ik evenveel kansen krijg als ieder ander’.”