Vastgoedbelegger Klaas Hummel niet schuldig aan taxatiefraude

Dat concludeert de rechtbank in Amsterdam. Justitie verdacht Hummel, diens ex-vrouw en taxateurs van DTZ Zadelhoff er van de prijs van amusementscomplex Go Planet in Enschede bewust laag te hebben gehouden om daarmee de erven-Willem Endstra - de in 2004 vermoorde vastgoedmagnaat die jaren met Hummel samenwerkte - en de fiscus te benadelen.



Maar de rechter spreekt zowel Hummel als zijn ex vrij van alle aantijgingen: het voorhanden hebben van valse taxatierapporten, witwassen van crimineel geld en het misleiden van de fiscus. Ook de taxateurs en DTZ Zadelhoff (inmiddels Cushman & Wakefield) valt niets te verwijten.



'Geen exacte wetenschap'

Volgens de rechtbank is het opstellen van een taxatierapport 'geen exacte wetenschap'. Dat de achtereenvolgende taxaties van Go Planet telkens een andere waardering opleverde, betekent volgens de rechter niet dat een van die inschattingen onjuist hoeft te zijn. In de rapporten werd duidelijk gesteld verschillende uitgangspunten werden gehanteerd waardoor deze niet kunnen worden vergeleken.



De zaak, een van de finale juridische pogingen om Hummel aan te pakken, is uitgelopen op een zware nederlaag voor Justitie. De rechter noemt het 'onbegrijpelijk' dat het OM de taxateurs verwijt valse rapporten te hebben opgemaakt en bij de waardebepaling geen rekening te hebben gehouden met mogelijk andere functies voor het complex, dat als uitgaanscentrum faalde.



