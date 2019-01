Vastgoedbedrijf Bernhard jr. koopt Mediapark

Pinnacle koopt de 155.000 vierkante meter aan tv- en radiostudio's van investeerder Europa Capital, die daar al twee jaar vanaf wil. De verkoopsom is niet bekend gemaakt.



Op Mediapark zitten de studio's van onder meer de publieke omroep en RTL.



De gemeente Hilversum heeft geen contact gehad met prins Bernhard bij het sluiten van de deal, aldus wethouder Wimar Jaeger van Economie, Media en Cultuur in een toelichting.



Zonder vergunning

In Amsterdam raakte Prins Bernhard, neef van de koning en lid van de Koninklijke familie, in opspraak na onthullingen in deze krant dat hij met zijn zakenpartners de Amsterdamse regels overtreedt door kamers te verhuren aan te grote groepen, zonder vereiste vergunning.



Bernhard bestiert een groot vastgoedimperium, met zo'n honderd adressen in privébezit en nog eens een paar honderd via Pinnacle, waarvan hij aandeelhouder is.



Met Pinnacle zit hij onder meer in de voormalige Postbankkantoren aan de Haarlemmerweg. Die bouwt hij om tot woningen, die Pinnacle aan de man probeert te brengen door de woningen te situeren in 'Bois & Lombre' in plaats van Bos en Lommer, zo meldde Quote vorige week.



Bernhard is ook eigenaar van het racecircuit in Zandvoort en hoopt de Formule 1 daar naartoe te halen.



Lees ook: Welke morele plicht heeft prins Bernhard?