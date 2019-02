Vastgoedbedrijf: Amsterdam bij beste techsteden in de wereld

Die ranglijst is door de internationale vastgoeddienstverlener Savills opgesteld om te bepalen welke steden het geschiktst zijn voor techbedrijven en start-ups om zich te vestigen. New York, San Francisco en Londen staan nog boven Amsterdam.



Savills vergeleek dertig grote steden met veel techbedrijven op tal van onderwerpen, waaronder zakelijke omgeving, leefklimaat, infrastructuur en aanwezigheid van voldoende talent. Ook de kosten voor het huren van bedrijfsruimte en de prijs van een kop koffie zijn in de studie meegenomen.



Amsterdam doet volgens Savills nog maar net onder voor Londen als poort van Europa. Als pluspunten worden onder meer de hoge kennis van de Amsterdammers en hun vaardigheid in de Engelse taal aangedragen. De hoofdstad is de enige stad in Nederland die in de lijst is opgenomen.



Internationaal valt het vooral op dat San Francisco, waar Silicon Valley is gelegen, niet op de hoogste plek is geëindigd. Nummer 1 New York heeft onder meer een flinke voorraad talent achter de hand. Ook geniet New York door bijvoorbeeld Wall Street de reputatie van een echte handelsstad.



Lees ook: Investeerders staan in de rij voor Amsterdamse start-ups