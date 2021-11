Vastgoedbaronnen Paarlberg en Wijsmuller ‘doelwit van afpersing’

Vastgoedhandelaar Jan-Dirk Paarlberg Beeld ANP

De 44-jarige Sevda D. staat daarvoor donderdag voor de Amsterdamse rechtbank, in een zaak die al jaren sleept – en ook nu nog niet inhoudelijk zal worden behandeld.

In het geval van Paarlberg zou de vrouw van april tot juli 2018 via de telefoon, in e-mails en brieven gedreigd hebben belastende informatie en een pijnlijk familiegeheim te openbaren als hij haar niet 6 of 13 miljoen euro zou betalen (de eis varieerde gaandeweg).

Zo beweerde ze dat Paarlberg medeplichtig was aan de liquidatie van vastgoedmagnaat Willem Endstra (op 17 mei 2004 voor diens kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid).

Paarlberg is door het gerechtshof veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer het witwassen van 17 miljoen euro die Holleeder van Endstra had afgeperst, nadat de rechtbank hem eerder 4,5 jaar had opgelegd. Hij werd ook veroordeeld tot het betalen aan de staat van een slordige 24 miljoen euro. Kennelijk was zijn rol volgens de vrouw groter. Ze dreigde volgens het Openbaar Ministerie behalve zijn beweerde familiegeheim ook te onthullen dat Paarlberg de regels van zijn detentie had overtreden.

Paarlberg deed aangifte van poging tot afpersing en dreigen met smaad. Hij laat via zijn advocaat weten dat hij ‘geen behoefte heeft iets te zeggen over deze kwestie zolang deze zaak onder de rechter ligt’.

‘Tarzan’

Bovendien zou de vrouw zakenman John Wijsmuller, in de Amsterdamse onderwereld ook wel bekend als ‘Tarzan’, in de tang hebben willen nemen. Wijsmuller is in het verleden volgens justitie afgeperst door Holleeder cum suis, maar de rechtbank achtte niet bewezen dat hij onder zware druk zo’n 5 miljoen gulden en een dure villa in het Franse Saint-Tropez had afgestaan. Zelf had hij de afpersing consequent ontkend.

Van Wijsmuller eiste Sevda D. volgens justitie 360.000 euro, in het najaar van 2018. Ook nu zou ze dreigende tekstberichten en brieven hebben gestuurd.

Zo verwees ze naar een omvangrijk drugstransport waarin de zakenman volgens haar had geïnvesteerd. ‘Wat zeggen ze, 3x is scheepsrecht. Ik ben respectvol naar jou toe geweest, ik heb jou afgeschermd, de 6000 kilo die is onderschept dat was ook een stuk van jou.’

Verwijzend naar de bekendste (liquidatie)verdachte van dat moment: ‘Ik had je Ridouan Taghi gegund... Jij kon zijn lot bepalen omdat hij jou heeft pijn gedaan, je drugs heeft geript... We gaan de rollen omdraaien. Nu ga ik de familie van Taghi alle adressen geven: die in Barcelona en 3 in Marbella. Je kan iedereen verplaatsen, verhuizen, ik traceer het toch.’

360.000 aan ‘onkosten’

Ze zou een onmiddellijke afspraak hebben geëist: ‘Vanmiddag, klokslag 17.00 uur bij wijnbar 1 nul 8 in Rotterdam wil ik de onkosten die jij mij hebt laten maken, 360dznd. Ik ben helemaal klaar met jou. Een geintje of rare sprong dan word vrijgegeven wat er vrijgegeven moet worden. Speel je met mij dan kan je de bal 100X zo hard terug krijgen.’

De vrouw zou gedreigd hebben de familie van de zakenman zwaar in de problemen te brengen. ‘Ik vertel de familie dat jij nu weet waar Taghi zit, geef hun ook het adres van Taghi. Dat je mij had gevraagd om hem te traceren om Taghi te vernietigen. Dat je je woord niet bent nagekomen en dat zij nu jouw adressen krijgen. Dat is toch de waarheid!!?’

Ze zou hebben gesuggereerd dat ze internationale opsporingsdiensten zou (laten) tippen over de rol die hij volgens haar speelde in de drugshandel (‘Dan zit jij de rest van je leven achter slot en grendel’). Wijsmuller was niet voor commentaar bereikbaar. Dat Taghi ook maar op de hoogte is van deze kwestie, blijkt uit niets.

Sevda D. ontkent volgens haar advocaat de zakenlieden te hebben willen afpersen. Hoe zij zich tot haar beweerde doelwitten verhield, wil hij niet zeggen.