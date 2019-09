Vastgoedadviseur: Rotterdam beter voor brexitbedrijven dan Amsterdam

De bouwlocatie aan de Zuidas waar een kantoor voor het geneesmiddelenbureau Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) wordt gebouwd. Beeld ANP

Volgens de vastgoedadviseur zit Rotterdam Amsterdam op de hielen als het gaat om vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. De havenstad heeft de meest toegankelijke kantorenmarkt van ons land en scoort ook op het gebied van beschikbaarheid, bereikbaarheid en woonruimte voor werknemers beter.

Amsterdam staat er van de vijf grote steden het slechtste op. Er zijn te weinig kantoren en te weinig groeimogelijkheden voor bedrijven, maar ook te weinig woningen voor medewerkers.

“De potentie van Rotterdam is heel erg groot,” zegt Frank Verwoerd van Colliers. “Ze sorteren nu al voor op uitbreiding van het aantal kantoren ondanks hun leegstand. Op het moment dat die bedrijven komen, kunnen ze snel schakelen. Amsterdam is daarin veel minder adequaat. Dat geldt ook voor bereikbaarheid en openbaar vervoer.”

Dat van de 98 bedrijven die de afgelopen anderhalf jaar activiteiten van Groot-Brittannië naar Nederland hebben verplaatst desondanks driekwart voor Amsterdam koos, komt volgens Colliers door hun omvang. “Bedrijven die nu vanuit Londen komen, nemen gemiddeld tien werknemers mee. Die vinden nog wel een plek. Maar dat is de voorhoede. Voor groei is in Amsterdam geen ruimte.”

Kantorenstop

Bij de 325 brexitvluchtelingen die plannen hebben voor een overstap naar ons land zal de animo voor de hoofdstad een stuk lager liggen, verwacht het hoofd onderzoek van Colliers. De beschikbaarheid van geschikt personeel is nu nog in het voordeel van Amsterdam maar dat zal de komende jaren veranderen. Door het woningtekort zal Amsterdam meer en meer jong talent kwijtraken aan andere steden, Rotterdam en Utrecht voorop.

Amsterdam heeft zichzelf volgens Verwoerd in de vingers gesneden door te lang te wachten met het toestaan van nieuwe kantorenbouw en te talmen met woningbouwplannen. Vanwege de crisis gold tot half 2018 een kantorenstop in een groot deel van de stad. Daardoor is er nu nauwelijks nog geschikte ruimte beschikbaar en is de leegstand teruggelopen tot onder de 5 procent. Nieuwbouw zal pas over jaren worden opgeleverd. Bovendien staat kantorenbouw op gespannen voet met de woningplannen van Amsterdam en het gebrek aan ruimte in de stad.

“De hoofdstad is rijkelijk laat geweest met het toestaan van nieuwbouw,” zegt Verwoerd. “Nu de groei van het aantal bedrijven en werknemers het grootst is, hebben we niet de ruimte om die groei te faciliteren. Amsterdam leert helemaal niet van het verleden. De strijd om de ruimte is nog steeds te zeer op woningbouw gericht.”

Hij wijst op de keuzes in Rotterdam - en Den Haag - om vaker hoogbouw te plegen. “In Amsterdam gebeurt dat niet of nauwelijks, terwijl daar wel ruimte voor is. Kijk naar de Westas en in Noord. Amsterdam moet kleur bekennen. Niet te gefocust blijven op de vier grote kantoorgebieden.”

Volgens Colliers concurreren de vijf grote steden veel te veel met elkaar op het gebied van buitenlandse bedrijven. In de zoektocht naar een vestigingsplek op het Europese vasteland kijken die niet naar specifieke steden, maar naar agglomeraties. Vooral de vier grote steden in de Randstad zouden veel beter moeten samenwerken. Den Haag en Eindhoven sluiten de rij. De hofstad kent het beste leefklimaat, maar legt het op andere vlakken af tegen de grote twee.