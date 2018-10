Vastgoedadviseur: 'Recordverhuur kantoren Amsterdam'

Volgens vastgoedadviseur CBRE bereikt de verhuur van kantoren in Amsterdam dit jaar een recordhoogte. Tot nu toe is 279.000 vierkante meter kantoorvloer verhuurd, het hoogste niveau sinds 2008. CBRE voorspelt dat in het hele jaar 375.000 vierkante meter zal worden verhuurd.



Daardoor is de kantoorruimte in de hoofdstad nagenoeg op. Dat is volgens de vastgoedwereld het gevolg van de kantorenbouwstop die de gemeente Amsterdam in crisistijd uitriep, maar vervolgens tot vorige zomer handhaafde. Daardoor is veel te lang gewacht met nieuwbouw van kantoren.



Sloop

Volgens Amsterdam ligt de leegstand hoger, maar daarbij worden alle kantoren meegerekend. Ook gebouwen die volgens de vastgoedbranche niet meer in aanmerking komen voor bedrijven en beter gesloopt kunnen worden of omgebouwd tot woningen of hotels.



Vooral bedrijven in de media- en technologiesector en de zakelijke dienstverlening roeren zich op de kantorenmarkt. Daarnaast zijn er volgens CBRE in Amsterdam enkele grote verhuurcontracten getekend door organisaties in de financiële sector.



Daaronder De Nederlandsche Bank (DNB) die tijdelijk verhuist van zijn onderkomen aan het Frederiksplein naar het Delta Lloydcomplex bij de Omval en pensioenuitvoerder APG, dat van de Zuidas naar Sloterdijk gaat.