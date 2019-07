Varkens in Nood: sterrenrestaurants scoren slecht op dierenwelzijn

Het terras van restaurant MOS. Beeld Eva Plevier

Dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood analyseerde de menukaarten van honderd Amsterdamse restaurants en publiceert maandag een dierenwelzijnscheck. Elk gerecht wordt becijferd op criteria als huisvesting, transport en vangstmethoden (voor vis), wat bij elkaar opgeteld resulteert in een totaalscore.

Twaalf veganistische restaurants, zoals Mr & Ms Watson en de Vegan Junk Food Bar, voeren met een tien de lijst aan. Opvallend is dat veel sterrenrestaurants relatief slecht scoren, de meesten scoren niet hoger dan een ruime vijf.

Bedreigde vissoorten

MOS, gevestigd aan het IJdok en bekroond met één Michelinster, scoort een dikke onvoldoende. Het volgens de Michelingids ‘sublieme’ restaurant krijgt met een 4,2 de laagste score − net als Loetje en Le Garage − mede vanwege het ontbreken van veganistische gerechten (alleen de desserts zijn vegan) en het serveren van bedreigde vissoorten als zeebaars en tonijn. MOS was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Bolenius heeft van alle sterrenrestaurants de hoogste score: een 7,7. Het restaurant van topkok Luc Kusters wordt geprezen om zijn vegetarische en veganistische opties, maar krijgt minpunten voor het serveren van eendenlever.

Het doel van de restaurantwijzer is, zo vertelt directeur en oprichter van Varkens in Nood Hans Baaij, het consumenten makkelijk maken diervriendelijke restaurants te vinden. Daarnaast wil Baaij aan tafel een discussie aanwakkeren. “Ik zat gisteren nog aan tafel met vleeseters. Er ontstond discussie: nemen we kip of lamsvlees? Kip scoort heel slecht, terwijl lamsvlees een zeven scoort, omdat lammeren buiten lopen. Op basis van de discussie kozen mensen voor lamsvlees. Dat effect proberen we te bereiken.”

Menukaart

Maar Baaij hoopt met de wijzer ook op het geweten van restaurants in te spelen. “Ze kunnen nu zien hoe ze scoren op het gebied van dierenwelzijn. Het zou mooi zijn als ze om die reden hun kaart gaan aanpassen. Zeker relatief slecht scorende plekken als Café Restaurant Amsterdam en Dauphine, die in handen zijn van een rijke ondernemer, kunnen makkelijk kiezen voor een betere optie.”

De lijst bestaat uit honderd restaurants en wordt de komende tijd aangevuld. Eerst volgen andere Amsterdamse restaurants, maar uiteindelijk moeten ook gelegenheden uit de rest van Nederland worden onderzocht.