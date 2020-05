Varen mag weer, maar het is bijna té rustig op de gracht

Weinig booteigenaren maakten zondag 17 mei gebruik van het opgeheven vaarverbod op de Amsterdamse grachten. Beeld Raounak Khaddari

Er staat een licht briesje op zondagmiddag, maar de zon schijnt én er mag weer door de grachten in het centrum van Amsterdam worden gevaren. Sinds begin april was er vanwege maatregelen rondom het coronavirus door de gemeente een vaarverbod ingesteld.

Voor Dominic Sullivan was dat een extra teleurstelling. Hij kocht zijn sloep een maand geleden. “Ik was heel enthousiast om ermee door de grachten te varen. Dat kon alleen nog niet vanwege het besluit van de gemeente.”

Sullivan ging daarom maar buiten het centrum over de Amstel varen. Hij was niet de enige die naar wateren buiten het centrum uitweek. “Dat begrijp ik niet van de gemeente: je sluit een groot gedeelte van de wateren af, waardoor er meer druk komt te staan op andere vaarroutes. En mensen die niet naar de grotere wateren kunnen, gaan naar het park. Door het verbod was er nog minder ruimte in de stad voor iedereen.”

In het eerste weekend zonder vaarverbod voor pleziervaart is het rustig op de wateren in de binnenstad. Over de Prinsengracht en de Keizersgracht varen er enkele sloepen. Soms is het zo rustig dat het water heel even stilstaat Er is ondanks het mooie weer geen sprake van verdringing of drukte.

1,5 meter van elkaar varen

Maar hoewel het verbod is opgeheven, geldt er nog altijd een 1,5-meter afstandsregel, ook op het water. En er mogen er op elke boot maximaal twee personen aan boord, inclusief de schipper, tenzij het om een huishouden gaat.

Die regel verbaast Rogier van Twuijver. Op zijn boot, een Lago Amorge 530 Lounge, is afstand bewaren een stuk realistischer dan op het kleine motorbootje dat langs vaart. Toch geldt op elk vaartuig dezelfde regel en dat is pijnlijk, vindt Tommy van Riet, voorzitter van de Verenigde Rederijen Amsterdam (VRA) en eigenaar van Private Boat Tours in Amsterdam. “Je hoort over elke branche wel wat. De kappers, de horeca, Schiphol, maar over de rondvaart blijft het stil,” zegt Van Riet.

“Er is een stille ramp gaande: we moeten onze huren gewoon betalen, ons liggeld, personeel en tegelijkertijd hebben we geen idee wanneer we weer aan het werk mogen.”

Horeca of evenement

De ondernemer organiseert net als het gros van de 42 rederijen die zijn aangesloten bij VRA, privé-vaartochten. “We varen met groepen, een stelletje of een gezin en bieden een dinertje of een hapje en drankje aan.” Maar of de georganiseerde vaartochten als evenement worden gezien óf als horeca, is vooralsnog niet bekend.

“Ik heb het meermaals gevraagd aan de gemeente Amsterdam, maar we weten nog steeds niet of we onder horeca vallen en vanaf 1 juni onze werkzaamheden weer kunnen oppakken. We weten eigenlijk helemaal niets, behalve dat er geen geld binnenkomt en dat de vaste lasten gewoon doorlopen.”

Eerder luidden ook cruise-en rondvaartbedrijven de noodklok. Volgens brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn de eerste faillissementen al te melden en zullen er nog meer volgen. Zij hebben gevraagd om een noodfonds voor de passagiersvaart.

Meteen naar nul

Ook Ramon van der Storm, directeur van Blue Boat Company, een rederij met zeventien boten die onder andere rondvaarttochten in Amsterdam geeft, zegt dat bedrijven zullen omvallen. Zijn bedrijf heeft 150 werknemers in dienst en vervoert jaarlijks zo’n 750.000 mensen. “We mogen niet varen en er zijn geen toeristen en geen evenementen. Je kunt niets beginnen zolang het toerisme stil blijft liggen. Dit is echt heel serieus. Je gaat meteen naar nul.”

Als de rederijen weer mogen vanaf 1 juni zijn ze er in ieder geval klaar voor. Ze hebben maatregelen getroffen tegen de virusuitbraak, bijvoorbeeld door plexiglasschermen en looppaden aan te brengen. Van Riet: “Sommige schippers hebben een cabine gebouwd om de stuurhut. Het is nu vooral wachten op duidelijkheid.”