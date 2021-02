Vanwege liquidatie Rachid Kotar gezochte man meldt zich bij politie

Van welke rol de man precies wordt verdacht en of hij de voortvluchtige schutter is, kon een woordvoerder van de politie woensdagmorgen niet zeggen. Beeld Politie

Televisieprogramma Opsporing Verzocht toonde camerabeelden uit 2019 waarop hij goed herkenbaar is, al draagt hij een pet. Kort daarna heeft de man zichzelf aangegeven.

Van welke rol hij precies wordt verdacht en of hij de voortvluchtige schutter is, kon een woordvoerder van de politie woensdagmorgen niet zeggen.

Liquidatiezaak

Vrijdag is er weer een voorbereidende zitting in de liquidatiezaak, waarin vooralsnog twee verdachten vast zitten. Jonathan C. (26) is volgens justitie één van de twee schutters, Saifeddine M. (23) zou die moord mee hebben voorbereid.

Justitie ziet belangrijk bewijs in de (sporen op) kleding en handschoenen die de daders achterlieten bij de VW Transporter waarin ze vluchtten. Het busje staken ze op een parkeerplaats aan de Buitensingel in Amsterdam in brand. In beide oranje werkhandschoenen die daar zijn gevonden, zat aan de binnenkant dna van Jonathan C. (en anderen) en aan de buitenkant bloed van Kotar.

Zoontje

Dat past volgens de recherche in het beeld dat C.’s wapen had geweigerd, waarna hij hem met dat wapen meermaals op zijn hoofd sloeg. Kotar lag toen op de grond naast de gepantserde BMW waarin hij zijn 5-jarige zoontje net op de achterbank had geholpen, na zijn zwemles.

Saifeddine M. zou bakens onder Kotars BMW hebben geplakt waardoor de moordenaars zijn gangen in kaart konden brengen. Op 11 december zou hij een baken hebben vervangen, op 12 december zou hij het baken kort voor de liquidatie hebben verwijderd, waarna C. en de nog voortvluchtige schutter Kotar opwachtten en vermoordden.

‘Saaf’ M. is eerder veroordeeld voor zijn rol bij de mislukte poging de bekende crimineel Benaouf A. in 2017 met een gekaapte helikopter te bevrijden uit de gevangenis in Roermond.