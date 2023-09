VanMoofrijders opgelucht over doorstart: ‘Straks een soort McLaren, dat is toch top?’

Beeld Jakob van Vliet

“Echt?” reageert Milot van het Riet (15) als ze de fietsenstalling onder het Stationsplein, bij Centraal Station, uitloopt met haar VanMoof S3. Ze heeft er net kennis van genomen dat VanMoof is gered door het Britse Lavoie, een e-stepmerk, dochterbedrijf van McLaren Applied – nieuws dat donderdagmiddag naar buiten kwam.

Van het Riet gebruikt haar VanMoof omdat ze op IJburg woont, maar voor school en haar vriendinnen in het Centrum moet zijn. “Ik heb er wel veel gedoe mee gehad,” zegt ze. Zo werkte haar boost-knop (waarmee de bestuurder accelereert) niet, en de remmen gingen snel kapot. “Maar ik vind het fijn dat ik mijn fiets straks weer goed kan laten maken als het nodig is.” Of dat zo is, is overigens nog maar de vraag (zie kader).

Nalatige reparatie

Het overnamenieuws is het sluitstuk van een roerige zomer voor VanMoof. Begin dit jaar berichtte Het Parool al over de vele problemen en nalatige reparatie door de toonaangevende fietsenfabrikant. Tel dat op bij de grote verliezen in de afgelopen twee jaren, en zo kwam de val van VanMoof in juli in een stroomversnelling, toen faillissement werd aangevraagd. Nu lijkt VanMoof, een eerdere Amerikaanse bieder ten spijt, dus tóch gered. De trotse eigenaren van een VanMoof reageren opgelucht.

“Geweldig,” zegt de 63-jarige Sylvia Dornseiffer. “Het voordeel van de VanMoof voor kleine mensen is dat je e-bike overeind blijft staan, als je zelf met beide benen op de grond staat. Bij andere merken valt die fiets bovenop je.” Zij is zelf 1,60 meter lang.

De problemen met de reparaties hebben haar niet achtervolgd in de drie jaar dat ze haar VanMoof heeft. “Maar ik ben dan ook vrij persistent en heb een overtuigend stemgeluid, dus ik heb geen last gehad van slechte service.”

Te hard rijden

Dat geldt niet voor Katja Deumers (17), die al twee jaar op een VanMoof X3 van Zuidoost naar de stad en terug rijdt. “Dit is mijn tweede, die kreeg ik na een jaar, want mijn eerste ging heel vaak kapot. Ik heb zo veel geld daaraan besteed, door ondertussen ov te gebruiken of een normale fiets te kopen.”

Ze is opgelucht over het nieuws van de overname. “Elke ochtend word ik wakker en vraag ik me af: doet hij het nog? Ik kreeg hem van mijn opa en oma cadeau voor het halen van mijn middelbare school.”

Onderweg naar het Gerard Douplein wordt Wouter Winkel (55), op de Vijzelgracht, bijna – met zoon en al – geschept op zijn VanMoof. “Veel mensen rijden te hard in de stad, niet alleen VanMoof-rijders, ook al is dat het beeld.”

Hij is blij dat de fietsenmaker gered is, al hoopt hij dat ‘de mensen die 4000 euro voor een fiets hebben betaald en niets hebben gekregen’ eerder worden geholpen. Waarom hij nog altijd op zijn fiets rijdt? “Hij rijdt gewoon super lekker, dat heb je op geen enkele andere fiets. Het is een ervaring.”

‘Luie Nederlanders’

Bas Huizing (21), die op een terras op het Gerard Douplein is neergestreken, vond zijn VanMoof à 2000 euro eigenlijk ‘een koopje voor zo’n goede fiets’. Hij baalt er wel van dat mogelijk zijn verzekering van 600 euro niet mee overgaat, gezien de uitgebreide onderhoudsservices van VanMoof op de helling staan met de overname, net als de ‘bike hunters’ die gestolen fietsen opsporen.

Het is voor Claudio Russo (36) op het Stationsplein geen verrassing: hij werkte bij VanMoof tot enkele jaren geleden. De charme van VanMoof volgens hem? “Voor luie Nederlandse mensen is het ideaal, het is een heel makkelijk ontwerp.” Hij repareerde onderdelen. “Tijdens corona werden er plots veel meer fietsen verkocht. Toen viel me op dat veel onderdelen heel kwetsbaar waren, en dat er weinig in geïnvesteerd werd.”

Maar dat weegt voor Huizing niet op tegen het feit dat hij straks – min of meer – een fiets van McLaren heeft. “Ja, dat is toch top? Dat is een mooie naam.”

Reparatie of garantie? Waarschijnlijk niet Het is onwaarschijnlijk dat het Engelse Lavoie Electric, dat het failliete VanMoof deze week overnam, reparaties aan bestaande fietsen gaat uitvoeren. Het bedrijf heeft al laten weten niet verder te gaan met de speciaal voor VanMoof ontwikkelde onderdelen, waardoor het onwaarschijnlijk is dat bestaande modellen worden voortgezet. Ook zijn er geen plannen voor eigen winkels en reparatieafdelingen. In de toekomst worden de verkoop en reparatie van onder de vlag van Lavoie ontworpen en gebouwde VanMooffietsen door derden uitgevoerd. Over het overnemen van garanties voor bestaande rijwielen of leveringen van al betaalde fietsen - die nu deel uitmaken van het faillissement - beraadt moederbedrijf McLaren Applied zich nog. Het bedrijf is daartoe na overname van de boedel, merknaam en voorraden ook niet verplicht.

