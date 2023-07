VanMoof wilde een miljard fietsen verkopen, maar verbrandde vooral miljoenen euro’s

Beeld VanMoof

‘Het bedrijf heeft een geweldige groeipotentie,’ schreven directeuren Taco en Ties Carlier in het jaarverslag over 2021, dat begin dit jaar pas werd gedeponeerd. Ze beloofden zelfs dat het bedrijf in 2024 voor het eerst in zijn bestaan brutowinst zou maken.

Moedige woorden, zeker gezien het financiële slagveld dat de rest van het verslag kenmerkte. In 2021 zette VanMoof – dat woensdag uitstel van betaling kreeg – 65,6 miljoen euro om. Dat was mooi 16,5 procent meer dan een jaar ervoor, maar onder de streep verdubbelde het verlies in 2021 tot 82,2 miljoen euro.

Vorig jaar kwamen de verliezen naar verluidt bij een vergelijkbare omzet rond de 78 miljoen euro uit. Het negatief eigen vermogen is opgelopen tot 132 miljoen euro.

Dat waren natuurlijk coronajaren, maar covid was zowel een zegen als een vloek, aldus de VanMoofoprichters. De winkels waren weliswaar dicht, maar de online verkopen stegen juist omdat mensen een ‘social distancing-friendly manier van transport zoeken’.

Niet dat VanMoof blind was voor de problemen. Er kwamen ingrepen. Zo gingen de prijzen van de rijwielen omhoog en kwamen er nieuwe modellen. Ook werd de organisatie ‘gesaneerd om overhead te reduceren’. Maar dat leidde ogenschijnlijk niet tot groot banenverlies onder de 800 medewerkers.

Fietsendwerg

Aan de grootste eurovreter werd echter niet gemorreld. Het bedrijfsmodel, waarbij VanMoof direct aan de klant verkoopt en niet via tussenpersonen, is lovenswaardig. Maar het opzetten van een mondiaal verkoop- en onderhoudsnetwerk lijkt de fietsendwerg al bij 50 steden ver boven het hoofd gegroeid.

Bovendien bleek de kwaliteit van de kapitale e-bikes – startprijs 2300 euro – te haperen. VanMoof moest twee jaar geleden al 8 miljoen euro uitgeven om gebrekkige rijwielen onder garantie te repareren. Ook maakte het bedrijf een knieval door toe te staan dat onderhoud door derde partijen wordt uitgevoerd – zoals onlangs in Nederland door automonteur KwikFit. Maar daarvoor moest wel weer een heel nieuw distributienetwerk worden opgezet voor onderdelen.

Ook de internationale expansie leek te hoog gegrepen. Hoewel VanMoof graag koketteert met zijn mondiale aanwezigheid, komt nog altijd bijna 60 procent van de omzet uit Nederland en nog eens een derde uit Duitsland.

Megaverliezen

Nu zijn megaverliezen in de techwereld, waar de fietsenmaker zich graag aan spiegelt, gebruikelijk. Maar VanMoof, stammend uit 2009, was al lang geen start-up meer die zijn groei ongestraft kon financieren met aanhoudende verliezen en steevast een beroep kon doen op de geldbuidel van investeerders.

Sinds 2020 volgden de geldrondes elkaar in rap tempo op. In twee jaar haalde het bedrijf bijna 190 miljoen euro op bij een trits veelal buitenlandse investeerders. Een deel van het geld is gebruikt voor groei, een deel om eerdere kredieten van onder meer Rabobank te herfinancieren.

Genoeg was het niet; in het eerste kwartaal van dit jaar werd opnieuw ‘10 tot 40 miljoen euro’ opgehaald, ogenschijnlijk om voortgang van het bedrijf zeker te stellen. Die financiering kwam begin dit jaar rond via dezelfde geldschieters die eerder miljoenen op tafel legden.

Maar zelfs 40 miljoen is met zulke verliezen nauwelijks voldoende om het halfjaar door te komen. Waar het geld tot voor kort tegen de muren van de techwereld klotste, is de animo om groei te financieren aanmerkelijk bekoeld.

Techinvesteringen

Vanwege de stijgende rente is het minder makkelijk voor investeerders om kapitaal te vinden en gunstiger om op een andere manier geld te verdienen. Zo kelderde vorig jaar het aantal techinvesteringen in Nederland al tot een dieptepunt.

De partij die de laatste geldrondes bij VanMoof leidde, het Chinese Hillhouse, heeft zijn mondiale investeringen ook al flink teruggeschroefd, meldde financieel persbureau Bloomberg dit voorjaar. Hillhouse is in Nederland ook bekend als overnemer van de huishoudtak van Philips.

Met de aanhoudende verhalen over dramatische service, het bericht dat al twee weken geen fietsen meer worden verkocht en de sluiting van de winkels, lijkt het doek nu definitief gevallen. De ambitie om de wereld te voorzien van ‘één miljard e-bikes’ blijft daarmee, na 15 jaar, steken op 200.000 fietsen.