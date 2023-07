VanMoof vraagt uitstel van betaling aan, klanten boos voor de deur van winkels: ‘4000 euro! Down the drain!’

Klanten stonden woensdagmiddag boos voor de deur van VanMoof en bellen zelfs de politie, omdat ze hun fiets niet meekrijgen. Beeld Jakob van Vliet

Klanten staan woensdagmiddag boos voor de deur en bellen zelfs de politie, omdat ze hun fiets niet meekrijgen. “Ik heb een leenfiets gevraagd, maar er is geen communicatie,” zegt klant Jos Hijmans die voor de deur staat. “Ik zie dat er financiële perikelen zijn en dan denk ik: ik haal hem wel op. Maar je komt er niet eens meer in. Schaamteloos. Ik ga hier wachten tot die deur open is.”

Dinsdag bleek dat het bedrijf al zeker twee weken geen fietsen meer verkoopt, als ‘tijdelijke pauze om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen'. Dezelfde dag maakte techblog TechCrunch bekend dat het bedrijf wederom bezig is met het binnenhalen van extra kapitaal om te overleven.

Woensdagavond liet de Amsterdamse rechtbank weten dat het bedrijf uitstel van betaling heeft gevraagd en gekregen. Vaak volgt na uitstel van betaling een faillissement. Er zijn twee bewindvoerders aangesteld.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat ‘vanwege de recente ontwikkelingen’ is besloten de winkels tijdelijk te sluiten ‘voor de veiligheid van onze collega’s’. “We werken er hard aan om onze diensten voort te zetten en zullen zo snel mogelijk afzonderlijk contact opnemen met alle klanten met betrekking tot lopende leveringen of reparaties.”

Eerder op woensdag schreef Het Financieele Dagblad dat het bedrijf een rentebetaling van een van zijn particuliere investeerders heeft gemist – het platform waar VanMoof geld ophaalde heeft volgens de krant zelfs juridische stappen ondernomen. Ook meldde Bright dat klanten die hun order afgelopen weken annuleerden nadat ze een e-bike of accessoires hadden aangeschaft, niet zijn terugbetaald.

‘Als ik ’m heb, gooi ik hem in de gracht!’

“Mijn fiets staat hier al maanden,” zegt Rafaël (19), die samen met zijn hele familie is gekomen en voor een dichte deur van de winkel staat. “Ik wil m’n fiets, en als ik ’m heb gooi ik hem in de gracht!” Zijn moeder Sonia Lopes is woest en belt de politie. “We eisen de fiets nu terug,” zegt ze. Het personeel zegt niet te kunnen helpen. Op vragen van klanten over een faillissement antwoorden ze dat ze er geen uitspraken over kunnen doen.

De emoties lopen hoog op bij Lopes. “Ik ben alleen met drie kinderen, weet je hoe hard ik voor m’n geld moet werken? Mijn zoon wilde zo graag een VanMoof. Ik zei nog: ‘Neem nou een scooter!’”

“Ik heb twee fietsen aanbetaald,” roept een man naar de dichte deur. “4000 euro! Down the drain.” Een ander wijst naar de geparkeerde VanMoofs voor de deur. “Ik zou hier gewoon twee fietsen meenemen.”

Politie: grimmige sfeer

Een verkoopmedewerker zegt dat het bedrijf woensdagmiddag met een statement komt. “Binnen het bedrijf wordt gezegd dat een nieuwe investeerder klaar zou staan,” zegt hij. “Nu hebben ze vroegtijdig de deur gesloten, dus heeft veel personeel gezegd dat ze het niet meer vertrouwen.”

Volgens de politie is de winkel gesloten omdat de ‘sfeer grimmig’ is, maar de winkel in de Houthavens in Amsterdam-West is ook dicht. “Ik heb al vijf jaar een VanMoof en was een van de eersten,” zegt de 32-jarige Jamie Hilkens, die daar voor de deur staat. “De klantenservice is al heel lang slecht. Mijn fiets staat hier al drie weken, maar toen ik gisteren belde stond hij niet in het systeem.”

Ook Munir Qadiri (39) staat er. “Ik heb mijn VanMoof nu twee jaar. In die tijd waren er vier reparaties nodig. Geen idee wat er gaat gebeuren. Ik ben niet boos, dat heeft toch geen zin.”

Negen weken wachten op reparatie

VanMoof lijkt de (financiële) problemen waar het bedrijf mee kampte niet de baas te zijn geworden. Begin dit jaar bleek dat een accountant de jaarrekening van 2021 weigerde te ondertekenen. Het bedrijf had met spoed 10 tot 40 miljoen euro nodig om zijn voortbestaan voorlopig te garanderen. Ook meldde Het Parool dat klanten met een kapotte fiets soms tot wel negen weken wachten tot deze gerepareerd kunnen worden.

De toekomst van het bedrijf lijkt aan een zijden draadje te hangen. VanMoof werd in 2009 opgericht door de broers Taco en Ties Carlier. Eind 2021 vertelden ze aan Het Parool dat ze een ‘heftig jaar achter de rug’ hadden. “We zijn hard gegroeid en we zaten in die pandemie natuurlijk. Ga maar eens tweehonderd extra fietsenmakers opleiden als iedereen thuis zit. We vinden het ontzettend vervelend, maar we investeren nu in extra servicepunten en meer winkels. Het team is gegroeid van 250 naar 800 man. E-mails beantwoorden we nu binnen 24 uur, via de chat binnen vijf minuten. Alleen reparaties duren nog twee weken. Dat moet drie dagen worden.”

Noodgreep

Dat lijkt echter toch niet gelukt. Twee weken geleden liet het bedrijf weten dat het de lange wachttijden voor reparaties wil aanpakken door samen te gaan werken met Kwikfit. Een noodgreep. VanMoofrijders kunnen hun kapotte fiets ook laten maken bij het e-bikeservicepunt van KwikFit op de Overtoom.

Sinds ze in 2013 een elektrisch model op de markt brachten, won de fiets gauw aan populariteit en groeide het bedrijf hard. Winstgevend wist het bedrijf echter nooit te worden. Het bedrijf opende wereldwijd brandstores in steden als New York, Tokio, Parijs en Berlijn, maar kan de problemen over de trage afhandeling van klachten en problemen met levering van zijn fietsen maar niet de baas worden.

