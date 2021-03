Vandaag begint het proces tegen ‘Rico de Chileen’: dit moet je weten

'Rico de Chileen' wordt in oktober 2017 in Chili opgepakt in de garage van een hotel waar hij verbleef met zijn Colombiaanse vriendin.

‘De gevaarlijkste Chileen ter wereld,’ zo wordt Rico R. in maart 2018 omschreven in een reportage op de Chileense televisie. In het item wordt getoond hoe hij vijf maanden eerder in een parkeergarage wordt aangehouden door de Chileense politie. Ook zitten er kaartjes in van smokkelroutes naar Nederland en worden er beelden getoond van afrekeningen hier.

In de reportage is ook een interview te zien met de Nederlandse officier van justitie die leiding geeft aan het onderzoek naar Rico R. Zij vertelt dat de zaak begonnen is met ‘informatie van de geheime dienst’. “Zijn naam komt voor in onderzoeken naar de mocro-war die we in Amsterdam en omstreken hebben. Heel veel moorden, als gevolg van drugssmokkel,” legt ze uit. Wanneer de interviewer stelt dat Rico beweert onschuldig te zijn is haar commentaar: “Dat waag ik te betwijfelen.”

Daarmee is de toon gezet.

Formeel wordt Rico R. verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van drugsgeld. Daarom is hij aangehouden in Chili en uitgeleverd aan Nederland. Hij verblijft sindsdien in de EBI, de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Het Openbaar Ministerie dicht hem een sleutelrol toe in een reeks liquidaties die is terug te voeren tot het begin van het vorige decennium.

Wie is Rico R.?

Rico R. emigreerde als kind, samen met zijn ouders, uit Chili en groeide op in Amsterdam-Noord. In zijn tienerjaren maakte hij deel uit van de hoofdstedelijke graffitiscene en hoorde hij bij een beruchte straatbende. De vader van Rico was betrokken bij de handel in cocaïne. Omdat Rico vloeiend Spaans en Nederlands spreekt, trad hij soms op als vertaler bij diens zakelijke besprekingen.

Toen zijn vader na een gevangenisstraf de wijk nam naar Chili, leek Rico in zijn voetsporen te treden. Hij vervulde zijn dienstplicht in Seedorf in Duitsland. Toen hij in dat land in 1997 een paar honderd kilo cocaïne wilde verkopen, bleek hij in zee te zijn gegaan met undercoveragenten. Hij werd veroordeeld tot elf jaar cel.

Nadat zijn detentie erop zat, haalde hij in Amsterdam de banden aan met oude bekenden uit het criminele milieu. Zo ging hij, blijkt uit bezoekerslijsten, in november 2006 langs bij crimineel Danny K. toen die in de gevangenis zat. Ook is er een foto uit die jaren waarop een nonchalant lachende Rico poseert op de trap van het huis van (de later geliquideerde) ‘Bolle’ Mario M. in Colombia.

Onder de radar

In 2011 zag de politie Rico bij een woning in de Beethovenstraat tassen aan iemand overhandigen. Wanneer hij gecontroleerd wordt, blijkt hij 30.000 euro op zak te hebben. Rico werd vrijgesproken voor de witwaszaak over dat bedrag.

Daarna verdween hij van de radar. Hij verbleef veel in Dubai, Spanje en in Zuid-Amerika. Zelf zegt dat hij in die tijd in de autohandel en het onroerend goed zat. Toch leeft bij de recherche het idee dat Rico in die jaren aanzienlijke partijen cocaïne heeft verhandeld. Daarnaast zou hij banden hebben aangeknoopt met Danny Kinahan, de voorman van een beruchte Ierse drugsbende, en Raffaele Imperiale, die wordt gelinkt aan de camorra, de maffia-achtige organisatie uit de omgeving van Napels .

In 2014 raakte Rico, via zijn jeugdvriend Gwenette Martha, betrokken bij de onderwereldvete die Amsterdam op dat moment in zijn greep hield. Zo is althans de aanname binnen de opsporing. Na de liquidatie van onderwereldkopstukken als Martha en Samir Bouyakhrichan werd zijn naam op internet genoemd als een van de opvolgers van die twee. Het dossier bevat tientallen berichten van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie, die allemaal wijzen op conflicten in de onderwereld in die jaren. Die ambtsberichten gelden niet als bewijs.

Broederschap met Taghi

‘Iets anders, sir. U moet Rico ontmoeten,’ stuurde Naoufal ‘Noffel’ F. op 26 september 2015 naar Ridouan Taghi. ‘Ook hij (is) net zo’n man als ons wollah.’

Volgens het Openbaar Ministerie staat dit bericht aan de basis van de vorming van een crimineel driemanschap dat bestaat uit Naoufal F., Ridouan Taghi en Rico R. Dat driemanschap fungeerde volgens justitie ‘als een broederschap of familie’ die elkaar informeerde over liquidaties of plannen daartoe.

De troika hield niet lang stand. In april 2016 werd Naoufal F. op verzoek van de Nederlandse autoriteiten opgepakt in Ierland. Twee dagen na de aanhouding opperde Taghi tegenover Rico officier van justitie Koos Plooij te doden. ‘Sir, zullen (we) die kk Plooij laten slapen.’

Daarop reageert Rico met: ‘Haha, Hermano (broer) Sir. Dat zijn echte gedachtes, maar nee. (...) Wachten en kijken of we het anders kunnen doen. Wij hadden dat toen tegen mensen gezegd en kregen zwaar hoofdpijn!!! Hermano Sir, we doen wat we moeten doen. Fuck ze, maar we moeten scherp en tactisch te werk gaan!!’

De moord op Martin Kok

In latere berichten uit 2016 passeerde misdaadblogger Martin Kok de revue. Volgens Rico zou hij ‘te ver’ zijn gegaan met zijn publicaties op diens website. Daarin heeft hij geschreven over een ‘supertrio’ dat de onderwereld laat sidderen van angst. Hun namen volgens Kok: Taghi, Naoufal F. en Rico.

‘Die kk Vlinderscrime moet slapen, sir,’ schreef Taghi op 17 april 2016 aan Rico R., die volgens justitie schuilgaat achter de bijnaam Therealrocknrolla. ‘Maar we moeten het wel goed doen,’ antwoordde Rico.

Martin Kok werd eind 2016 inderdaad vermoord in Laren. Deze moord wordt Taghi wel ten laste gelegd, maar Rico niet. Dat zit hem mede in het uitleveringsverdrag met Chili. Rico R. is uitgeleverd op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Als hij verdacht wordt van betrokkenheid bij liquidaties, moet er een nieuw uitleveringsverzoek worden gedaan. De vraag is of het Openbaar Ministerie op dit moment genoeg bewijs in handen heeft om zo’n verzoek handen en voeten te geven.

“Ik heb nog nooit zo’n proces meegemaakt,” laat Rico’s advocaat Leon van Kleef weten. “De kern van de zaak zijn processen verbaal van de TCI die niet als bewijs gelden. Het OM probeert die verhalen te pimpen met brokken PGP-gesprekken. Maar nergens wordt aangegeven wat er aan feitelijk bewijs ligt, noch laat het OM zich uit over de vermeende doelwitten of slachtoffers”

Justitie heeft aangegeven te werken aan de zaak Orinus2 die een vervolg zou moeten zijn op de strafzaak die maandag begint.

Of er inderdaad sprake is geweest van een crimineel driemanschap, moet hoe dan ook nog blijken. Hoe het ook zit, Naoufal F. is inmiddels tot levenslang veroordeeld en Ridouan Taghi maakt zich, blijkens zijn eerste verhoor, weinig illusies over zijn straf. “Als de rechter mij gewoon morgen levenslang geeft: oké, so be it. Next case,” heeft hij gezegd.

Voor Rico R. is het allerminst een gelopen race.