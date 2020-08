Vanaf oktober kan het eindelijk: rechtstreeks met de trein naar Londen

Vanaf 26 oktober rijdt de Eurostar direct van Amsterdam naar Londen. Overstappen in Brussel is dan niet meer nodig.

Dat maken de Nederlandse Spoorwegen en Eurostar maandag bekend. Vanaf 1 september worden tickets voor de rechtstreekse trein verkocht.

De trein rijdt al tussen Amsterdam en Londen, maar reizigers moeten vooralsnog in Brussel-Zuid uitstappen en daar de paspoortcontrole ondergaan voor het Verenigd Koninkrijk. Van Londen rijdt de trein wel al rechtstreeks naar Amsterdam.

Corona

Het was de bedoeling dat de Eurostar met de invoering van de dienstregeling van 2020 (in december 2019) al zonder tussenstop van Amsterdam naar Londen zou rijden, maar de paspoortcontrole was op dat moment nog niet helemaal in orde.

Vervolgens zou de directe trein vanaf 30 april rijden, maar toen gooide de coronacrisis roet in het eten. En nu is het dus eindelijk zover.

“Door corona hebben we langer op de start moeten wachten," geeft president-directeur Roger van Boxtel van de NS toe, “maar het aantal internationale reizigers zal geleidelijk weer toenemen. Het is geweldig nieuws dat we reizigers tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk dan ook de keuze voor de duurzame trein kunnen bieden.”

De reistijd vanuit Amsterdam naar Londen is met de trein 4 uur en 9 minuten. Hij stopt ook nog onderweg in Rotterdam: van daaruit is het nog maar 3 uur en 29 minuten rijden.

Internationaal treinreizen raakt steeds meer in trek: vanaf december dit jaar rijdt er al een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. Vanaf volgend jaar gaat er wellicht ook een nachttrein rijden naar Zürich.