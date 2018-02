Vanaf maandag mogelijk vaarverbod in deel grachten

Met een Siberisch koudefront in aantocht, waarbij het kwik volgende week 's nachts richting de -10 graden kan zakken, heeft Waternet de 'Derde IJsnota Amsterdam' alvast uit de kast gehaald.



Die nota schrijft voor dat als meteorologen verwachten dat het flink gaat vriezen er alvast een vaarverbod op een deel van de grachten wordt ingesteld. Het gaat dan in eerste instantie om het deel van de Prinsen- en Keizersgracht tussen de Brouwers- en Leidsegracht.



"Op dit moment is er nog nauwelijks vorst en ijsvorming, maar maandag gaan we opnieuw kijken. Dan neemt onze ijsmeester een besluit of de nota van kracht wordt," laat een woordvoerder van Waternet weten.



Rond de stad

Voorspellingen van nachtvorst en een eerste ijslaagje zijn genoeg om het vaarverkeer op een deel van de grachten stil te leggen. Ook worden sommige sluizen gesloten als maandag de verwachting is dat de vorst vijf dagen aanhoudt.



Voor het gebied rondom de stad worden sinds vrijdag al maatregelen genomen om schaatsen volgende week mogelijk te maken.



Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft besloten om vrijdag sommige gemalen uit te zetten. Ook worden er noodkeringen en sluizen gesloten, zodat het ijs makkelijker kan groeien.



