Vanaf maandag meer dan twee mensen toegestaan op een bootje

Beeld ANP

Vanaf begin april gold een vaarverbod in Amsterdam. Dat verbod werd halverwege mei opgeheven, maar er mochten wel maar twee personen tegelijk aan boord, inclusief de schipper, tenzij het om een huishouden ging.

Een nieuwe noodverordening op aanwijzing van de minister van Volksgezondheid brengt hier verandering in, zo vertelt burgemeester Halsema in een interview met AT5. “Er geldt dan nog maar één regel in de openbare ruimte: je houdt 1,5 meter afstand. Dat geldt op straat, in parken en in bootjes.” Dit geldt uiteraard niet voor huishoudens.

De nieuwe noodverordening is nog niet gepubliceerd. Dat gebeurt naar verwachting zaterdag.

De kans dat mensen maandag daadwerkelijk gaan varen, is groot. Het wordt Tweede Pinksterdag namelijk zomers weer, met temperaturen van tussen de 22 en 23 graden.