Vanaf donderdag weer kouder en regen

Beeld ANP

Dinsdag is het nog zomers met veel zon en een gemiddelde temperatuur van 25 graden in Amsterdam. Ook morgen is het nog warm met een graad of 20. Wel is er meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui.

Vanaf donderdag slaat het weer om. Donderdag is het met 15 graden stukken kouder en in Amsterdam wordt regen voorspeld. Ook op vrijdag en in het weekend valt er flink wat regen.

Na het weekend is het eerst nog koel en wisselvallig, maar later in de week wordt het weer warmer.