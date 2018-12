Vanaf april fietspad verboden voor snorscooters

De verplaatsing naar de rijbaan heeft lang geduurd, omdat eerst een helmplicht moest worden ingevoerd. Zonder helm zouden de bestuurders van scooters een verhoogd risico op letsel lopen tussen het autoverkeer.



Het kostte jaren lobbywerk voordat Amsterdam de Tweede Kamer ervan overtuigd had dat dit noodzakelijk was. Bij wet is nu geregeld dat gemeenten de keuze krijgen of zij een lokale helmplicht voor de snorscooter willen invoeren. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die hiervan gebruik maakt.



95 euro boete

Met de helmplicht in de hand neemt wethouder Sharon Dijksma nu het besluit om snorfietsen per 8 april volgend jaar te verbieden van het fietspad. Wie het verbod na die datum overtreedt, kan een boete krijgen van 95 euro. Uitgezonderd zijn de fietspaden langs drukke autowegen, zoals de Wibautstraat, de De Ruijterkade en de Stadhouderskade.



Alle eigenaren van een snorfiets krijgen de komende tijd een brief, met daarin de aankondiging van de nieuwe verkeersregels. Rond ringweg A10 komen bij fietspaden nieuwe onderborden, met de tekst "Snorfietsen niet toegestaan."



De Fietsersbond had het liefst gezien dat de maatregel ook buiten de ring werd ingevoerd, maar volgens Dijksma is het op de fietspaden daar relatief minder druk.