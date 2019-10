Vanaf 2021 nieuwe nachttrein tussen Amsterdam en Wenen

De komende maanden moet meer duidelijk worden over hoe vaak de Nightjet gaat rijden. Beeld Shutterstock

“We werken met urgentie aan een nachttrein van en naar Brussel, waarmee we in januari volgend jaar al willen starten. Een extra verbinding van Wenen richting Amsterdam zal een jaar later volgen.”

Dat heeft ÖBB-topman Andreas Matthä gezegd in een interview met de Oostenrijkse krant Wiener Zeitung. Zijn spoorwegbedrijf is het aantal nachttreinen (‘Nightjets’) de laatste tijd flink aan het uitbreiden. Zo wordt er al een groot aantal bestemmingen in Duitsland, Zwitserland en Italië aangeboden.

Naar verwachting wordt er in de komende maanden meer bekend over hoe vaak de Nightjet gaat rijden en waar die onderweg zal stoppen.