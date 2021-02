Vanaf 2 maart naar de kapper? ‘In de supermarkt meer kans op besmetting’

Beeld ANP

Tanja Kroezen, eigenaresse van Tanja’s Haarmode op Oostenburg (Centrum), volgt het nieuws over de kappersbranche op de voet. Ze was dan ook erg verheugd toen ze deze week het Duitse onderzoek las dat aantoont dat het coronavirus zich niet makkelijk verspreidt in een kapperszaak.

De besmettingsgraad ligt op 0,6, als de kapper een mondkapje draagt. Alleen theaters en musea kwamen beter uit het onderzoek met een score van 0,5, mits ze slechts 30 procent van hun bezoekerscapaciteit gebruiken. Ter illustratie: in de supermarkt ligt de besmettingsgraad op 1,0.

Ze kijkt daarom met spanning uit naar de persconferentie van 2 maart. Zouden ze dan eindelijk weer open mogen? Kroezen hoopt het, want ze heeft het financieel gezien nog nooit zo zwaar gehad als nu. De vorige lockdown heeft ze haar spaargeld opgemaakt. Deze lockdown haar pensioen.

“De bodem is nu echt in zicht. Ik krijg slechts 20 procent van mijn loonkosten vergoed door de overheid. Het is dat mijn personeel een crowdfunding voor me heeft opgezet, anders had ik mensen moeten ontslaan.”

Puinhoop

Maurice Crusio, voorzitter van de Nederlandse kappersbond Anko, hoort dit soort verhalen aan de lopende band. De steunpakketten zijn niet voldoende. “De branche loopt op haar laatste benen. Het is een puinhoop, eigenaren zitten tot hun nek in de schulden.”

Hij wijst naar Duitsland, waar kappers vanaf 1 maart weer open mogen, en naar België, waar ze afgelopen weekend al de deuren openden. “Je ziet dat mensen zich al in België laten knippen, of een afspraak maken in Duitsland. En het illegale circuit zet steeds meer op. De kans op een besmetting is daar groter.”

Of de kappers in Nederland open mogen op 2 maart durft hij niet te zeggen. Maar hij heeft wel het gevoel dat het kabinet het serieus overweegt. De branche is er in ieder geval klaar voor, zegt Crusio. En daarnaast is de nood ook bijzonder hoog onder consumenten, blijkt uit onderzoek van Anko. “Consumenten willen het liefst dat de kapper haar deuren weer opent, nog liever dan de horeca, niet-essentiële winkels en sportscholen. Dat zegt wel wat. Een verzorgd uiterlijk is gewoon heel belangrijk voor mensen. Het draagt bij aan het welzijn, en dat is gruwelijk belangrijk in deze periode.”

Vooraf laten testen

Minister Van ’t Wout zegt dat hij de noodkreet van de kappers snapt, maar dat ze beperkt zijn door de ruimte die het virus biedt. Daarnaast: ook andere sectoren willen weer open. “Mogelijk kan er meer als mensen zich vooraf laten testen.”

Ilona van Vliet, eigenaresse van Houtman Kappers in de Utrechtsestraat (Centrum) gaat er niet vanuit dat ze 2 maart weer aan het knippen is. “Gelukkig hebben we genoeg vet op de botten, maar het is wel zwaar. Geen inkomsten, veel uitgaven, een huurbaas die gewoon zijn geld wil.”

“Wat het extra zuur maakt: de vorige lockdown waren we acht weken dicht, en hebben we vervolgens drie weken keihard gewerkt om nog wat inkomsten te vergaren. Dat betekende dat we dat kwartaal uiteindelijk te veel hadden verdiend, en onze steun moesten terugbetalen. Ik ben bang dat dat scenario zich herhaalt wanneer we 2 maart weer open mogen.”

Thuis knippen

Het is overigens maar de vraag of kappers weer weken volgeboekt zitten wanneer ze weer open kunnen, zoals na de eerste lockdown gebeurde. “Kijk eens om je heen op straat,” zegt Kroezen. “Iedereen loopt er geknipt bij. Er zijn veel kappers aan het bijbeunen. Die ene klant die altijd naar ons toe komt omdat we in de buurt zitten, heeft nu misschien een kapper gevonden die een paar deuren verderop zit, of die hem thuis komt knippen. Gaan we die klant nog terugzien? Ik hou mijn hart vast.”

Bij Tanja’s Haarmode hebben ze daarom iets bedacht. “Voor alle klanten die binnenkomen en niet naar een andere kapper zijn geweest − dat zien we meteen − hebben we een cadeautje. Om op die manier dankjewel te zeggen voor het wachten. Want dat is tegenwoordig niet meer zo normaal.”

Van Vliet ziet net als Kroezen dat veel mensen zich gewoon laten knippen tijdens de lockdown. Toch hoopt, en verwacht ze, dat haar vaste klanten weer zullen terugkeren. “Ik mis het contact. De mooie verhalen. En word ontroerd door alle mooie kaartjes en lieve berichten die onze klanten sturen. Ons vak is veel meer dan alleen knippen.”