Van zedendelict verdachte Keith Bakker blijft voorlopig vastzitten

Keith Bakker. Beeld ANP

Bakker (58) meldde zich dinsdag bij de politie in Amsterdam, nadat een vrouw aangifte tegen hem had gedaan. Volgens Bakker gaat het om een vrouw met wie hij een relatie heeft gehad. Ze was de oppas van Bakkers kinderen en zou achttien zijn geweest toen de relatie begon. Volgens het OM was de vrouw echter minderjarig tijdens een deel van de periode die in de voorlopige aanklacht is opgenomen (mei 2016 tot augustus 2018).

Eerder misbruik

Zeven jaar geleden werd Bakker veroordeeld tot vijf jaar cel wegens seksueel misbruik van een aantal meisjes en jonge vrouwen. Hij werkte als hulpverlener en opende in 2004 een afkickkliniek. Hij verscheen veelvuldig op televisie, onder meer als ervaringsdeskundige en als coach van probleemjongeren.

Bakker zou ook worden verweten dat hij het door de rechter opgelegde beroepsverbod heeft overtreden. Hij mocht tien jaar lang niet actief zijn als hulpverlener.