Van VVD tot SP: De auto is hier straks niet meer de baas

Van oppositiepartij GroenLinks is dat geen verrassing. De partij scoorde lokaal goed bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, en als GroenLinks in 2018 weer mag meebesturen in de stad, belooft raadslid Zeeger Ernsting dat er zeker 10.000 parkeerplaatsen in de binnenstad worden geschrapt.



Maar de grootste verandering in het denken over de auto zit bij de VVD. Raadslid Rik Torn bezit zelf geen auto, en heeft er meer dan al zijn voorgangers begrip voor dat de geparkeerde auto in het straatbeeld iets minder ruimte krijgt, zolang er maar ondergrondse garages worden bijgebouwd.



Liberalen

"Veel mensen hebben een auto nodig, maar ik zie de tendens ook wel dat jonge mensen vaak geen auto meer bezitten," zegt Torn, de omslag in het denken van de liberalen samenvattend.



Hij steunt het huidige beleid om door middel van een 'knip' doorgaand verkeer te weren. Door straten op kruisingen als De Munt in zijn geheel of in één richting af te sluiten, is die route niet meer te gebruiken om elders in de stad te komen, maar kan verkeer met een specifieke bestemming het gebied nog wel bereiken.