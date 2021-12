Van verkrachting verdachte kickbokser Rodney G. tracht imago bij te stellen, rechter niet onder indruk

De rechtbank in Amsterdam. Beeld Nosh Neneh

Kickbokskampioen Rodney G. gold jarenlang als een lokale held in Amsterdam Zuidoost. Na zijn carrière als wedstrijdvechter werkte hij als stuntman en acteur. Zo figureerde hij als body double van Samuel L. Jackson tijdens de opnames van de film The Hitman’s Bodyguard. Daarnaast had hij bijrollen in de NPO-serie Vechtershart en de speelfilm Suriname.

Daarnaast zette hij zich in voor de lhbtq-gemeenschap en werkte hij bij Het Leger des Heils met jongeren met een gedragsstoornis. Zijn imago als rolmodel ligt inmiddels finaal in duigen. Hij wordt verdacht van een reeks gewelddadige verkrachtingen. Meerdere slachtoffers hebben, onafhankelijk van elkaar, aangifte gedaan. Allemaal waren het vrouwen die, ten tijde van hun relatie met G., op een zwak moment in hun leven verkeerden.

Tijdens een tussentijdse zitting in de zaak maakte advocaat Bob Tijkotte bekend dat een aantal ex-vriendinnen van G. een verklaring heeft afgelegd, waarin het beeld van een gewelddadige verkrachter wordt bijgesteld. “Er zijn ook mensen die anders naar mijn cliënt kijken. Hun verhaal geeft ook een beeld,” aldus de raadsman die tevens vroeg om de voorlopige hechtenis van G. te schorsen. “Het gaat niet goed met het gezin van mijn client. Hij wil er voor hen zijn.”

Dat laatste stuitte bij het Openbaar Ministerie op grote bezwaren. “Er liggen twee dagvaardingen met daarop dertien feiten,” aldus officier van justitie Hetty Hoekstra. “We hebben hier te maken met ernstige verkrachtingszaken. De slachtoffers zijn nog steeds doodsbang voor hem.”

Daarnaast wees de officier, net als bij een eerdere zitting, op het feit dat G. bij een eerdere schorsing van zijn detentie een vriendin van hem had benaderd om een van de slachtoffers te bewegen haar aangifte in te trekken. De rechtbank oordeelde dat Rodney G. vast blijft zitten. In elk geval tot 10 maart volgend jaar. Dan staat de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland.