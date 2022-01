Van usb-stickfrustratie naar miljardenbedrijf: beursgang WeTransfer is einde van een tijdperk

Het klimaat lijkt gunstig voor een beursgang. Beeld Koen van Weel/ANP

Eerst volwassen worden, dan misschien verkoop of beursgang. Mede-oprichter Bas Beerens van WeTransfer was zes jaar geleden nog stellig. De Amsterdamse bestandsuitwisselaar was nog lang niet klaar voor de grote sprong, ook niet nadat – naar verluidt – Google begerig naar de Amsterdammers lonkte.

Nu is het wel zover. Alleen komt WeTransfer niet in handen van het grootkapitaal, maar gaat het daar zelf naar op zoek, via een beursnotering in Amsterdam.

Topman Gordon Willoughby kondigde de beursplannen vier jaar geleden al aan, in het kielzog van de miljardennotering van stadsgenoot Adyen. Gezien de enorme sprongen die de Amsterdamse beurs het afgelopen jaar heeft gemaakt, lijkt het klimaat nu gunstig.

Het is een mijlpaal in meerdere betekenissen. Met de beursgang, waarvoor nog een datum moet worden geprikt, vertrekt de laatste van de drie oprichters bij het bedrijf. De vijftigjarige Beerens, die in 2017 de leiding al had overgedragen aan de van Kindle afkomstige Willoughby, is nu nog commissaris.

USB-sticks

Het was zijn marketingbureau, OY Communications, waar in 2009 de wieg voor WeTransfer stond. Het rondgekoerier van usb-sticks met omvangrijke videobestanden hing hem zo de keel uit dat er, aanvankelijk voor eigen gebruik, een online alternatief werd opgezet. Dat viel zowel bij klanten als bij vrienden in de smaak, die de dienst ook zelf wilden gebruiken. Met de in 2016 overleden Rinke Visser en proto-influencer Ronald ‘Nalden’ Hans zette Beerens vervolgens de eerste versie van WeTransfer op.

Er waren wel alternatieven, maar vaak konden die alleen tegen betaling of na registratie worden gebruikt. WeTransfer, letterlijk de antithese van de toen populaire bestandsuitwisselaar Yousendit, wilde vooral vriendelijk zijn. Zo werd de dienst gratis voor alle gebruikers, die in ruil advertenties voorgeschoteld kregen.

WeTransfer verpakte bovendien functionaliteit in schoonheid; met van glossy tijdschriften afgekeken kunstzinnig vormgegeven advertenties in plaats van opdringerige reclamebanners. De reclamewereld viel er massaal voor. Om niet helemaal te voor de commercie te vallen, bevat een op de drie beelden nog altijd werk van aangezochte kunstenaars.

Het kon niet anders dan een succes worden. Na drie jaar speelde WeTransfer quitte, daarna volgde groei. Geld werd bij welwillende investeerders opgehaald, die daarmee een oplopend belang in het bedrijf kregen. WeTransfer, waar inmiddels driehonderd mensen werken, begon ook allerlei diensten te verzorgen voor professionals uit de creatieve industrie, deels zelfbedacht, deels via overnames.

87 miljoen gebruikers

WeTransfer zegt nu maandelijks 87 miljoen gebruikers te tellen, het merendeel voor de ‘gratis’ bestandsuitwisseldienst. Betaalde diensten worden door 387.000 gebruikers gebruikt. Vooral in coronatijd zijn het aantal klanten, de omzet en de winst flink gegroeid.

De verdiensten van het bedrijf, in 2021 105 miljoen euro, drijven op die professionele contracten, die goed zijn voor 60 procent van de inkomsten. WeTransfer is naar eigen zeggen winstgevend, alhoewel de laatste bekende winstcijfers, bijna tien miljoen euro, uit 2019 stammen.

Rond het miljard

De beursgang is deels bedoeld om oprichters en eigenaren van WeTransfer, waaronder grootaandeelhouder Highland, dat 58 procent van de aandelen bezit, een deel van hun belang te gelde te laten maken. Daarnaast wordt voor circa 160 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgegeven, waarvan de opbrengst bedoeld is voor verdere groei van het bedrijf.

Zoals gebruikelijk is nog niet bekend hoeveel geld WeTransfer in totaal wil ophalen of welk belang aan Beursplein 5 wordt genoteerd. Analisten schatten dat met beursgang en emissie de totale waarde van WeTransfer rond de miljard euro uitkomt.

“Het is leuk om op een verjaardag te zeggen: ‘ik heb mijn bedrijf verkocht,” zei Beerens destijds in Het Parool. “Maar daar doe je het niet voor, mijn belangrijkste criterium is dat iedereen het goed krijgt. Dat de gebruikers op een goede manier verder kunnen gaan en dat het bedrijf gezond blijft.”