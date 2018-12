Van Uhm: Modernisering brandweer moet doorgaan

Het strenge optreden heeft op een deel van het personeel het effect gehad dat zij zich niet meer durven uitspreken Rapport Bouwen aan Vertrouwen

Het strenge optreden van commandant Schaap, daartoe aangesteld door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan, 'heeft op een deel van het personeel het effect gehad dat zij zich niet meer durven uitspreken'.



Bovendien 'is het vertrouwen tussen de korpsleiding en de meerderheid van de beroepskrachten uit de operationele dienst niet of amper aanwezig'. Daar moet aan gewerkt worden, is een rode draad in Van Uhms rapport.



Beter overlegklimaat

In een reactie namens het bestuur onderschrijft Halsema dat 'de modernisering stagneert door een groot gebrek aan vertrouwen in en tussen vrijwel alle geledingen'. "Voor de toekomst van de brandweerorganisatie is het van groot belang dat het onderlinge wantrouwen wordt doorbroken."



"De inzet van het bestuur is om de betrokken partijen weer tot een gezamenlijke inhoudelijke overlegagenda te laten komen waardoor werkgever en werknemers op termijn weer op eigen kracht vooruit kunnen," schrijft Halsema in een brief aan de gemeenteraad.



"De aanbevelingen om het overlegklimaat te verbeteren en een betere balans te vinden in de vertegenwoordiging van het personeel, de rollen aan de overlegtafels zuiverder te scheiden, een escalatieladder in te bouwen en een toekomstagenda te formuleren worden ter harte genomen," aldus Halsema.