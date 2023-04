Van tippelzone tot flaneerboulevard: de metamorfose van de achterkant van Amsterdam Centraal

Met de IJboulevard en de nieuwe ondergrondse fietsenstallingen ligt de achterkant van Amsterdam Centraal er schoon en fris bij. Nu zijn er enkel nog reizigers en passanten te vinden, maar ooit deelden ‘reizigers, hoeren en dolende zielen’ hier tijd en ruimte.

Het is de dag na Pasen, veel wolken, wind, maar ook zon. Achter het Centraal Station lopen behoorlijk wat mensen langs het water op de IJboulevard te paraderen. Je krijgt een indruk hoe het hier zal zijn in de zomer. Een plek om te flaneren, waar vind je die nog in de stad?

Een man op leeftijd staat naar het water te staren. “Of ik het mooi vind? Ik kwam vroeger vaak achter het Centraal langs met de auto, en dat vond ik toch wel leuker. Een beetje guur was het er, maar wel echt de stad, als je begrijpt wat ik bedoel.” Er spreekt bijna nostalgie uit. “Nu is het wel heel netjes.”

Zeg maar aangeharkt, hoewel er nog een eenzame, verdwaalde fiets tegen een muurtje van de wandelpromenade staat, die daar natuurlijk niet hoort. En dat na een metamorfose die zich hier, rond de De Ruijterkade, in ruim een kwart eeuw heeft afgespeeld.

Gribus

Er is een nieuwe wereld over een oude wereld gelegd. De geschiedenis is begraven onder andere bestrating en natuursteen. En het CS toont ons zijn achtertuin. Voor wie nooit dacht dat het iets met dit gebied zou worden, dat het zo zou gaan ademen, citeren we een stukje J.C. Bloem: Alles is veel voor wie niet veel verwacht./ Het leven houdt zijn wonderen verborgen/ Tot het ze, opeens, toont in hun hoge staat.

Nu zijn het enkel reizigers en passanten die hier in harmonie – af en toe zoeft een verwoed fietsbellend mens met haast voorbij – tijd en ruimte delen. Maar ooit waren het ‘reizigers, hoeren en dolende zielen bij elkaar’, zoals in de Groene Amsterdammer stond in 1995.

Dat ‘ooit’ was de periode vanaf 1985. Want toen werden de straatprostituees van de Utrechtsestraat gedwongen verplaatst naar het gebied achter CS. Wat weer alles te maken had met de wording van de ‘compacte stad’, een stedenbouwkundig project om de stad op te schonen en weer leefbaar te maken.

Het gebied achter CS had toen al zijn functie verloren, herinnert schrijver Geert Mak zich. “Ik ken nog de Lemmerboot. In de jaren vijftig en zestig was dat. Die legde achter het Centraal aan. Die voer overdag naar Lemmer, en ’s nachts weer terug. Een aanvoerlijn van Friezen. Maar in de jaren zeventig, tachtig verdwenen de boten – je had geloof ik ook nog de Kamperboot – en ook de aanlegsteigers, de laad- en losplekken. Daarna werd het een gribus daar. Het was een plek die je nu eenmaal hebt in de stad, een overgangsgebied.”

Beeld Mariet Dingemans

Verloederde stad

“Amsterdam kreeg in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw te maken met een demografische krimp,” zegt universitair docent stadsgeschiedenis Tim Verlaan. Hij schrijft samen met Petra Brouwer een sociaal-politieke en ruimtelijke geschiedenis van Amsterdam in het laatste kwart van de twintigste eeuw. “De stad stond er slecht voor. Mensen verhuisden naar buitengebieden, suburbanisatie noemen we dat. De bedrijvigheid in de stad nam af, en ook de haven verplaatste zich. De stad verloederde, ook achter het Centraal Station.”

Wethouders Jan Schaefer en Michael van der Vlis en later burgemeester Ed van Thijn wilden in de jaren tachtig de Amsterdamse binnenstad opknappen en aantrekkelijker maken. En daar paste straatprostitutie niet bij. Dus werd dat unheimische, vuige gebied achter CS in 1985 een tippelzone. Tijdelijk, en gedoogd. De komst van de prostituees leidde tot veel verzet van omwonenden. In het Stadsarchief zijn dossiers op te vragen met de titel ‘De Ruijterkade, Tippelgebied’. Daarin is terug te lezen hoe de politie handhaafde en dat er verzet was tegen de prostitutie. Omwonenden ervoeren veel overlast van prostituees en hun klanten die zich niet aan de afgesproken werktijden hielden. Er was sprake van ‘een prostitutieplaag’ en men was bang voor de verspreiding van aids.

Een verkeersbord met een paar erin geschilderde vrouwenbenen werd een ‘verboden te tippelenbord’. (In het bezit van het Amsterdam Museum). Minder vreedzaam was het onder water zetten van het Mirjamhuis aan diezelfde kade. Het Mirjamhuis, gevestigd in het gebouw Stella Maris waar eerder zeelieden vertier zochten, was een zorgplek voor de prostituees, die daar even op adem konden komen.

Verklede politieagenten

Heel veilig voelden de prostituees zich niet achter CS. Uit een politierapport van 22 augustus 1985: ‘Uit een gesprek met een prostituee bleek dat ook zij niet met de aanwijzing van De Ruyterkade gelukkig waren. Uit het oogpunt van hun veiligheid hadden zij liever een plaats zoals de Utrechtsestraat. Indien zij nu met een gestoorde te maken krijgen, kunnen zij minder snel uitstappen dan in de Utrechtsestraat het geval was. Nu kan de bestuurder direkt een snelle doorgaande weg oprijden, waarbij het uitstappen hun onmogelijk wordt gemaakt.’

Geert Mak bivakkeerde voor een reportage in zijn boek De engel van Amsterdam (1992) een tijdje met een dakloze achter CS. “Er kwamen ook politieagenten verkleed als zwervers. Undercover. In een poging om nog een beetje te handhaven. Maar die herkende je direct, want ze liepen nog steeds als politieagenten.”

Misschien niet helemaal toevallig dat net in die tijd de De Ruijterkade een rol speelt in een deel van de populaire politieromans van A.C. Baantjer. In De Cock en het lijk op retour (1987) moeten rechercheurs De Cock en Vledder naar de De Ruijterkade, waar een schietpartij heeft plaatsgevonden. Al blijkt het dan weer niet om een moord op een prostituee te gaan.

Omwonenden verenigden zich in bijvoorbeeld stichting De Ruyterkade en schreven brieven, sommige in kapitalen, waarin ze vroegen ‘om een lichtpunt in deze afschuwelijke duisternis’.

Ook zijn er handgeschreven brieven bewaard gebleven. ‘Burgemeester, Ik ben Jan Wolf en protesteer tegen onrecht. (...) De stad verloedert, ook achter het Centraal Station.’ Eigenlijk moet hij blij zijn met die verloedering, schrijft hij, ‘want dan komt er geen investeerder geld beschikbaar stellen voor IJ-oevers en Oosterdok’.

Bombastisch ontwerp

Daar pakt Tim Verlaan het verhaal weer op. “Aan het begin van de jaren tachtig zie je dat de gemeente het idee om de IJ-oevers te herontwikkelen grootschalig wil aanpakken, met veel kantoren. Aan de stadszijde, want Shell zat toen nog aan de overkant in Noord. Er werden prijsvragen uitgeschreven voor de herontwikkeling van het Oosterdok en de IJ-oever. Maar het uiteindelijke plan, om een bombastisch ontwerp van Rem Koolhaas in een keer te realiseren, mislukt. Er is economische tegenwind en beleggers haken af. Wat de IJ-as had moeten worden, wordt later de Zuidas. Vanaf 1995 pakt de gemeente het stap voor stap zelf aan. Stationseiland, Westerdokseiland, Oosterdokseiland. Daarom duurde het ook een kwarteeuw voor het iets is geworden.”

Ondertussen is het belang van het Centraal Station groter geworden. De metro rijdt, de Flevolijn is in 1987 gereedgekomen. Alles om mensen met het openbaar vervoer naar de stad te krijgen en het verkeer te ontlasten. En in 1997 gaat de entree aan de IJzijde van CS naar de De Ruijterkade open.

Dan is de tippelzone achter CS al tien jaar opgeheven. Toenmalig burgemeester Schelto Patijn wilde een officiële tippelzone bij de Theemsweg in het Westelijk Havengebied. Maar die kwam er pas in 1996. De prostituees waren in 1994 al naar de Oostelijke Handelskade verbannen.

Uithangbord voor de stad

In het artikel ‘Tippelen van hot naar her’ in de Groene Amsterdammer van 27 september 1995 blikt Jane, van beroep straatprostituee, terug: ‘Konden we maar terug naar de De Ruijterkade.’ Ze is even verzonken in herinneringen aan ‘die romantische tijd’ toen de Amsterdamse overheid tippelen achter het Centraal Station gedoogde. ‘Het was daar gevaarlijker dan hier op de Oostelijke Handelskade, maar het had iets. Reizigers, hoeren en dolende zielen bij elkaar. Ons werk hoort bij het hart van de stad, vind ik.’

Maar daar dacht de gemeente dus anders over.

Stap voor stap werd het gebied de laatste vijftien jaar aangepast. Een nieuwe kap op het station, een nieuwe busterminal, en ten slotte de ondergrondse fietsenstallingen en de IJboulevard. Amsterdam is een ‘nieuw’ stukje Amsterdam rijker. Of, zoals het in deze krant werd omschreven: ‘In vijftien jaar tijd is een van de groezeligste locaties van Amsterdam omgevormd tot misschien wel een uithangbord voor de stad.’ Verlaan: “Die herontwikkeling is niet iets waar Amsterdam uniek in is, veel steden hebben hun rivierfronten herontdekt en ontsloten.”

Waar getippeld werd, staan en lopen nu rokers een meter buiten het station vlak bij de toegangen hun ding te doen. Dat, en op de grond gegooide peuken vormen nu de overlast. Er is niets dat aan die andere tijd doet denken.