Van Ter Apel naar Amsterdam-Zuid: ‘Mijn kinderen huilden de hele dag’

Woensdag brachten 180 vluchtelingen die halsoverkop uit het overvolle azc in Ter Apel waren overgeplaatst, hun eerste dag door in het voormalige Holiday Inn in Amsterdam-Zuid door. Hoe dankbaar ze ook zijn, de meesten zijn vooral opgelucht dat ze weg zijn uit Ter Apel.

Een jongetje springt en danst voor de gracht langs de De Boelelaan. Zijn moeder – een stralende vrouw in een beige jas en roze hoofddoek – maakt een foto. Totdat het moment bruut wordt verstoord door rinkelende fietsbellen: ze staat immers op het fietspad. Het is even wennen voor wie halsoverkop vanuit het Groningse Ter Apel naar Amsterdam is gebracht.

Vorige week vrijdag sloeg de Kinderombudsvrouw alarm: kinderen zouden getraumatiseerder het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel uitkomen dan ze erheen gingen. Het azc is overvol. Vrijwel elke vluchteling die Nederland binnenkomt, moet zich melden in Ter Apel, waardoor mensen in tenten moesten slapen. Diezelfde avond bleken twee Russisch lhbtq-stellen het azc te hebben verlaten wegens een onveilige situatie.

Bak koffie

Dinsdag besloot Eric van der Burg, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en voormalig wethouder in Amsterdam, dat er in Ter Apel maximaal 2000 mensen opgevangen mogen worden. Voor ruim 300 vluchtelingen moest plots plek worden gevonden. 180 vluchtelingen zijn dinsdagavond halsoverkop naar het voormalige Holiday Inn-hotel in Amsterdam-Zuid gebracht, de rest naar Oss, Nijmegen en Alkmaar. Sinds half maart konden al 280 Oekraïners terecht in het hotel.

Een dag later zijn veel vluchtelingen in de zon aan het genieten van een bak koffie, op de houten bankjes voor het hotel. “Ter Apel was geen goede plek,” zegt de 51-jarige Hussein al Ali, die uit Aleppo (Syrië) komt. “Er waren mensen van te veel verschillende landen van herkomst, er waren constant huilende mensen. Het leek net een tentenkamp van de Verenigde Naties.” Hij zit naast zijn twee zoons, die niet willen praten met de krant.

Jezidi

De 23-jarige Irakese Mohammed Rakan loopt naar een bankje in de zon. Terwijl hij naar de hoge gebouwen rondom het hotel staart, vertelt hij dat hij negen maanden geleden van Griekenland naar Nederland is gekomen.

Gevraagd naar Ter Apel, zegt hij: “Het is erg moeilijk ’s nachts. Er zijn dieven.” Ook voelde hij zich als jezidi niet veilig; jezidi's zijn een religieuze minderheid in Irak. “In Ter Apel waren er ook moslims die mij continu wilden bekeren.” Hij is blij in het Holiday Inn. “Je bent in je kamer, het voelt als je eigen veilige kluis.”

Niet iedereen is even happig op vragen over de situatie in Ter Apel. Veel vluchtelingen benadrukken dat ze blij dat ze in Nederland zijn. Sommigen weten amper wat ze overkomt. De 23-jarige Ali Mousing uit Pakistan kwam drie dagen geleden aan in Ter Apel. “We zijn er goed behandeld. Ik weet niet waarom ik ben overgeplaatst.”

Hoge gebouwen

Dat geldt niet voor de 31-jarige Zakaria Khan, die achttien maanden geleden voor zijn studie vanuit Afghanistan naar Nederland kwam. De situatie in zijn thuisland verslechterde toen de regering viel en de Taliban de macht greep. Hij is tweemaal in Ter Apel geweest, de vorige keer was zes maanden geleden. “De eerste keer was vreselijk, vooral hoe mensen behandeld werden.” Hij vond het er de tweede keer vooral heel druk.

Zijn 6-jarige dochter en 4-jarige zoontje spelen met elkaar terwijl hij vertelt. Ze vergapen zich aan de hoge gebouwen rondom het hotel. Khan beaamt wat de Kinderombudsvrouw al eerder zei. “Er was niets voor mijn kinderen te doen. Geen school, niks. Ze huilden de hele dag.”

Het is onbekend hoe lang de vluchtelingen blijven, maar ze kunnen hier in elk geval de komende dagen terecht, zegt een woordvoerder van de gemeente. Terwijl de 27-jarige Syrische Alaa Bari met haar 5-jarige dochter loopt, die een jaar in het ‘heel slechte’ Ter Apel zat, is ze blij met haar nieuwe opvanglocatie. “De plek is erg mooi, we vervelen ons niet.”

Khan is vooral te spreken over het comfort, zoals de tv waar hij naar kan kijken met zijn kinderen, en het eten. "Het blijft een hotel, dus het eten smaakt beter.”