Van stilettohakken tot een leren masker: we doneren de gekste dingen aan hulporganisaties

Hulporganisaties die voedsel en spullen uitdelen, zijn door de groeiende groep mensen in armoede nog sterker afhankelijk van donateurs. Ze krijgen de meest bijzondere giften. Van megaverpakkingen pindasaus en vieze onderbroeken tot gordijnen uit het Rijksmuseum.

Niet één keer, niet twee keer, maar meermaals vonden de vrijwilligers van Human Aid Now een tweedehands dildo tussen de gedoneerde spullen. “Het gebeurt vaker dat wij ongepaste spullen krijgen,” zegt Dominique Nientker van de Amsterdamse hulporganisatie. “Een keer kwam er een dildo mee met een inzameling die door een kerk was gedaan. Een van onze vrijwilligers – een vrouw van boven de tachtig – vond hem. Ze bleef onaangedaan en ging vervolgens met een andere vrijwilliger op leeftijd de vóór- en nadelen van dildo’s bespreken. Heel grappig.”

Soms komen er galajurken binnen, stilettohakken, vieze onderbroeken, maar ook een leren masker en zelfs een keer een gag ball. Voor de niet-bondageliefhebbers: dat is zo’n rubberen bal met tuigje om je de mond te snoeren.

Van broodbeleg tot matrasssen

Het mag duidelijk zijn: daar zit Human Aid Now, dat eerste levensbehoeften aan ongedocumenteerden en werkende armen uitdeelt, niet om te springen. “Maar dit zijn wel de uitzonderingen. Veruit de meeste spullen die we krijgen, kunnen we goed gebruiken. Ik zal geen namen noemen, want veel donateurs lopen er niet mee te koop, maar we hebben bijvoorbeeld pallets met nieuw ondergoed en sokken gekregen van diverse goede merken. Van een bezorgservice kregen we de waterdichte jassen van hun bezorgers. Ook heel blij zijn we met de gebruikte computers van bedrijven die hun apparatuur vernieuwen. Zonder donateurs waren we nergens.”

Sinds steeds meer mensen door inflatie financieel klem komen te zitten, zien de hulporganisaties de vraag naar voedselpakketten en spullen door mensen in armoede fors toenemen. Ze delen goederen uit aan duizenden Amsterdammers. Van broodbeleg tot schooltassen en van luiers tot matrassen. De hulporganisaties kopen dat voor een deel zelf in, maar ze zijn ook afhankelijk van donateurs – particulieren, bedrijven en instellingen.

Daar komen heel verrassende giften uit voort, zegt Jurre van de Kamp van Stichting Sina (Samen Is Niet Alleen). Een tijd geleden kreeg de stichting van het Rijksmuseum 700 meter, zware kwaliteit blauwe fluwelen gordijnstof, gebruikt in de Vermeerexpositie. De vrijwilligers van Sina komen dagelijks over de vloer bij gezinnen die zich geen gordijnen kunnen veroorloven. “Ik twijfel bij zo’n aanbod geen moment. Graag! Van zoiets groots, van zo’n uitdaging word ik juist enthousiast.”

De stichting plaatste een oproepje op sociale media. Er kwamen ‘slechts’ twee reacties van mensen die de gordijnen op maat wilden naaien, maar na een aantal interviews in de media liep het storm. “We hebben inmiddels veertig vrijwilligers die hier stof halen en hun op maat gemaakte gordijnen weer inleveren.” Van de Kamp schat dat de stof uit het Rijks inmiddels in circa vijftig woningen hangt. En misschien is er wel genoeg stof voor 150 huishoudens. “Mooi hoe iets uit de stad wordt hergebruikt ín de stad.”

Vijf zeecontainers vol

Stichting Sina wijst niet snel een gift af, maar heeft wel een voorkeur voor grote partijen, omdat dit efficiënter is bij het uitdelen van spullen. “We kregen afgelopen winter 1000 fleecedekens gedoneerd, dit vanwege de hoge energiekosten.” Soms krijgt Sina het aanbod om een woning van een overleden moeder of vader leeg te halen. “Maar dat doen we niet, omdat we de spullen dan moeten opslaan en uitdelen. Daar zijn we niet op ingericht.”

Bij het uitgiftepunt van de Voedselbank in Noord hangt ook kleding voor een kleine prijs. Beeld Joris van Gennip

Hoe groter, hoe beter, zou je kunnen zeggen. Al kreeg Sina een keer zó’n grote partij sportkleding, dat Van de Kamp de kleding overal in Zuid tegenkwam. “We kregen vijf zeecontainers vol. Dan moet je denken aan zesduizend paar voetbalschoenen, achthonderd winterjassen, zesduizend paar basketbalschoenen, tienduizend T-shirts. Het is al jaren geleden, maar nog steeds zie ik mensen op die sneakers lopen. We waren ook heel blij met de overtollige spullen die bedoeld waren voor de vrijwilligers van het EK 2020, dat vanwege de coronapandemie dat jaar niet doorging. We kregen Adidasschoenen en sportkleding.”

Hans Teunissen van de Voedselbank weet precies wat zijn klanten willen, met olijfolie als topper. Bij de voedselbanken in Zuid en Noord kunnen klanten zelf hun producten kiezen en daar wordt duidelijk wat mensen het liefst krijgen. “Dat zijn toch wat met een vreselijke afkorting heet, DKW: Droge Kruideniers Waren. Denk aan groenten en vis in blik, pindakaas en ander broodbeleg. Omdat het lang houdbare spullen zijn, krijgt De Voedselbank ze minder vaak van onze donateurs, en moeten we ze zelf inkopen.”

Uit de business class

Zaterdag 9 september is er een actie in tien Albert Heijnfilialen in de stad waar vrijwilligers van de Voedselbank aan supermarktklanten vragen of ze één of twee van dit soort producten willen aanschaffen en bij hen willen inleveren. “We halen vijftig tot zeventig gevulde kratten per filiaal op, weten we van vorige keer. Soms tikken we zelfs de honderd kratten aan.”

Hulporganisaties zoeken naar wegen om met zo min mogelijk inzet van vrijwilligers en geld zoveel mogelijk mensen te helpen. Dat vraagt om een strakke logistiek en planning, zegt Nientker. Als een gift bijvoorbeeld omslachtig is, omdat er veel chauffeurs voor nodig zijn, of als de doelgroep er niet in geïnteresseerd is, dan kan Nientker ook vriendelijk bedanken. “Potten met 20 liter pindasaus kunnen we niet gebruiken.” Ze wil niet ondankbaar klinken, maar het luistert nogal nauw. “Als er spullen komen die de mensen niet nodig hebben, dan kost dat tijd en geld, want onze vrijwilligers moeten de goederen dan uitzoeken, doorgeven aan andere organisaties of weggooien.”

Maar soms zijn er van die geweldige giften die Nientker vooraf zelf ook niet had kunnen bedenken. “Van United Airlines kregen we toilettassen uit de business class die over waren nadat het ontwerp was aangepast. Er zat een tandenborstel in, tandpasta, een zeepje, een minihanddoek, oordopjes en een slaapmasker. Ideaal om uit te delen aan daklozen.”

Over de auteur: Malika Sevil werkt 25 jaar voor Het Parool. Ze schreef veel over gezondheidszorg, ook deed ze verslag van de coronacrisis. Sinds 2022 schrijft ze over kansenongelijkheid, armoede en de kloof.