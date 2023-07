Van school wisselen na brugklas drijft ouders tot wanhoop: ‘Je kunt zeggen dat een school vol zit, maar is dat zo?’

Leerlingen die ná de eerste klas van middelbare school wisselen, moeten het hebben van geluk. Transparantie ontbreekt en er zijn geen afspraken of regels. Ouders vertellen over hun (vergeefse) zoektocht: ‘Had ik als moeder meer scholen moeten aanschrijven? Heb ik het goed gedaan?’

Tien scholen heeft Shireen Soerdjpal (51) gemaild en gebeld. En bij geen reactie belde of mailde ze nog een keer. Maar nog steeds heeft haar 13-jarige zoon volgend jaar geen school.

Dat zit zo. In Amsterdam worden alle achtstegroepers elk jaar via de Centrale loting en matching op een middelbare school ingeloot. Kinderen en ouders maken een top twaalf of top zes met hun favoriete scholen. Via het lotnummer dat ze willekeurig krijgen worden ze ingedeeld. Elk jaar is er veel te doen om die methode, maar buiten kijf staat dát er stadsbrede regels en afspraken nodig zijn om leerlingen op een eerlijke manier op een middelbare school te plaatsen.

In de top twaalf vullen kinderen en hun ouders vaak ook ‘gewoon’ wat scholen in, omdat ze de lijst compleet moeten maken. Soerdjpal en haar zoon vulden het Barlaeus Gymnasium in op nummer één en het Cygnus Gymnasium op twee. “Hij kreeg een vwo-advies, had goede Cito-cijfers, zijn zus zat en zijn broer zit op het Barlaeus, dus ik maakte me geen enkele zorgen toen hij voor categorale gymnasia koos.”

Geen transparantie

Haar 13-jarige zoon zit nu op het Cygnus Gymnasium, maar na het eerste jaar moeten alle partijen concluderen dat het te lastig is. “Een combinatie van factoren,” zegt Soerdjpal. “Hij kreeg de ziekte van Pfeiffer en moest wennen aan het onderwijs. Ik heb hem tot het laatste moment aangemoedigd en gestimuleerd om zijn cijfers op te krikken, want hij heeft ook al vrienden gemaakt op zijn school.”

Toch moet Soerdjpals zoon naar een andere school, eentje waar hij havo-vwo kan doen. Maar hoe?

Voor wie wil overstappen, bestaat na jaar één geen transparantie. Scholen kunnen kinderen weigeren zonder reden, niemand weet of er mensen voorrang krijgen door hun netwerk of om andere redenen. Ouders zijn overgeleverd aan willekeur.

‘Cherry picking’ noemde een ouder het vorig jaar in deze krant toen haar zoon nergens werd toegelaten. De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) pleit al langer voor stedelijke afspraken om een overstap tussen middelbare scholen te reguleren. “Of in elk geval voor transparantie,” zegt Menno van de Koppel, directeur van OCO. Hij noemt het slecht en zorgelijk dat we niet weten hoe kinderen worden gekozen. “Je kunt zeggen dat een school vol zit, maar is dat zo?”

Elfde schoolkeuze

Soerdjpal, zelf docent Nederlands op het mbo, heeft gehuild van wanhoop, vertelt ze twee dagen voor de zomervakantie van start gaat. “Hij heeft nog steeds geen school. En de school waar hij nu op zit, helpt me niet. Ik heb zijn school wel gebeld – ik sta daar inmiddels bekend als de zeikerd, dat weet ik. Ze kennen mijn probleem en er gebeurt niets. Als ouder moet je het zelf doen, maar wat moet ik nu? Waar ligt het aan? Had ik als moeder nog meer scholen moeten aanschrijven? Heb ik het goed gedaan?”

Joyce Mulder (49) maakte dit jaar hetzelfde mee. Haar zoon – hij wil net als de zoon van Soerdjpal niet met naam in de krant – werd vorig jaar ingeloot op zijn elfde schoolkeuze: het Vossius Gymnasium. “Dat was pittig, want hij wilde niet naar die school en ook niet per se naar een categoraal gymnasium, maar toch hebben we als ouders gezegd: schouders eronder en gaan.”

Afgelopen schooljaar werd beetje bij beetje duidelijk dat de school niet bij haar zoon past, maar ook dat de twee extra talen te veel zijn. “We moeten naar een andere middelbare, maar ik krijg er geen hulp bij. Ik weet ook niet waar je als ouder kunt aankloppen voor hulp of duidelijkheid,” zegt Mulder, die werkt als fysiotherapeut.

Alles zelf uitzoeken

Net als andere ouders die hun kind na het eerste schooljaar van school moeten laten wisselen, moet Mulder zelf uitzoeken hoe het werkt. “Bij de ene school had ik me voor zijinstroom al in april moeten inschrijven. Bij de andere school kan het nog tot een week voor de zomervakantie. De ene wil een mail, de andere een inschrijfformulier via de website. Uiteindelijk heb ik met twaalf scholen contact opgenomen. In het begin ben je nog kritisch. Alasca stond op nummer één, maar nu ben ik allang blij als er een school is die hem aanneemt.”

“Ik heb ook via mijn eigen netwerk mensen benaderd,” zegt Mulder. “We kennen wat mensen die op scholen werken. Het is niet hoe dat zou moeten gaan, dat het pas lukt als je mensen kent, maar ik moet toch een school voor mijn zoon zien te regelen.”

In de laatste week voor de zomervakantie werd Mulder door twee scholen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek: het Pieter Nieuwland College en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. “Ik moest voor die tijd allemaal formulieren regelen. Een schoolwisselformulier, een cijferlijst. Bij de ene school willen ze weer andere formulieren dan bij de andere. Het schrijnendste vind ik nog dat je een cijferlijst moet invullen voor ze je uitnodigen. Dat betekent dat als je er slecht voor staat, een school je kind misschien niet aanneemt. Waarom is dit proces niet transparanter?”

De zoon van Soerdjpal heeft nog geen school gevonden. “Hij is tot nu toe nergens aangenomen en hij is leerplichtig. Dus als een andere school hem niet aanneemt, dan moet hij op het Cygnus Gymnasium blijven, terwijl iedereen weet dat dat eigenlijk geen optie is.”

Luister ook naar onze podcast over de Amsterdamse schoolloting:

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.