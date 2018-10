Van Rijn: 'Zou me verbazen als meer ziekenhuizen omvallen'

Van Rijn: "De marges zijn klein momenteel in ziekenhuisland, maar het zou me verbazen als er meer organisaties het niet redden. Voor zover ik weet dreigt er nergens acuut gevaar."



Accountancy-organisatie BDO is het daar niet mee eens. De club publiceerde onlangs een stresstest van Nederlandse ziekenhuizen, waaruit blijkt dat in ieder geval 14 instellingen in de gevarenzone verkeren. Daarbij zitten ook ziekenhuizen van de groep die Van Rijn leidt.



De baas van de Reinier Haga Groep doet deze test desgevraagd af als 'een lijstje'. Van Rijn: "Dat is geen goede graadmeter. Als één van onze ziekenhuizen grote investeringen doet, belandt het gelijk laag op het lijstje. Terwijl er een sterke groep achter zit."



Flits-faillissement

Toch ziet de oud-politicus in het algemeen dat ziekenhuizen voor 'een grote opgave' staan. De groei van aantal behandelingen moet op de duur naar nul en verzekeraars worden steeds strenger bij het onderhandelen van contracten.



Van Rijn noemt het flits-faillissement van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen, afgelopen week, 'hals over kopperig'. "Ik vond de snelle gang van zaken opmerkelijk, omdat dit vraagstuk al langere tijd speelde. Na het bankroet moest het Slotervaart-ziekenhuis in één dag worden ontruimd. Had dat niet beter gepland gekund?"



Kritiek

Overigens wil Van Rijn niet ingaan op de kritiek op minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Die zou volgens Kamerleden meer de regie hebben moeten pakken. "Een ministerie doet vooral veel achter de schermen, weet ik wel uit eigen ervaring."



Een meerderheid in de Tweede Kamer wil komende week debatteren met de minister over het faillissement van de ziekenhuizen in Amsterdam en Flevoland. Het CDA wil, met steun van veel andere partijen, vóór dinsdag nog een brief ontvangen met een feitenrelaas en antwoorden op vragen over de rol van Bruins en de toezichthouders bij de gang van zaken de afgelopen weken.