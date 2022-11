Van Praag stopt als bestuursvoorzitter VU

Mirjam van Praag. Beeld Frank Ruiter

Van Praag wil ‘terugkeren naar de wetenschap, het ondernemerschap en meer tijd hebben voor haar privéleven’, zo staat in het persbericht. Het terugtreden van Van Praag is opvallend, omdat ze in maart van dit jaar begon aan haar tweede termijn van vier jaar als voorzitter.

Op de website van de VU geeft Van Praag aan dat zij haar functie ‘met ambitie, trots, enthousiasme en energie’ vervult, maar dat zij vanaf 1 september meer tijd aan andere zaken wil steken. Per september 2023 begint zij met haar baan als hoogleraar Entrepeneurship & Society aan de VU Amsterdam School of Business and Economics.

De Raad van Toezicht van de VU beraadt zich op de vrijgekomen vacature.

Carrière in wetenschap en ondernemerschap

In maart 2018 begon Van Praag als voorzitter van het College van Bestuur van de VU. Bij haar aantreden was zij de eerste vrouw op deze positie aan de protestantste universiteit te Buitenveldert. In de jaren negentig was Van Praag enkele jaren werkzaam bij consultant Boston Consultancy Group, alvorens zij haar bakens verzette naar een carrière in de wetenschap. Ze was onder meer acht jaar hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en van 2010 tot 2018 Kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Op dit moment is Van Praag lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandse Bank en voorzitter van de Raad van Toezicht van debatcentrum De Balie.