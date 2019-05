Van Muiswinkel kan neutrale rol Sint niet combineren met behoefte om zijn mening te geven

Erik van Muiswinkel als Hoofdpiet naast Sinterklaas. Beeld ANP

Twee berichten over Sinterklaas op een en dezelfde dag in mei. De gemeente Apeldoorn maakt zich als organisator van de intocht grote zorgen over de breedte van de pakjesboot en Erik van Muiswinkel trekt zich terug als Sinterklaas tijdens de intocht in Amsterdam.

Gedoe met de pakjesboot is van alle tijden, en iedereen weet: dat komt heus wel goed. Maar nieuw en helemaal van deze tijd is de cabaretier die laat weten de rol van goedheiligman niet te kunnen verenigen met zijn behoefte om zijn mond te roeren op de sociale media.

Net zoals een Ajacied nooit zijn jasje uittrekt, behoudt Sinterklaas onder alle omstandigheden zijn decorum van vriendelijke neutraliteit. Dat werd steeds lastiger voor Van Muiswinkel, die op Twitter zijn opvattingen niet onder stoelen of banken steekt.

Steen

Na zijn aanstelling als Amsterdamse Sinterklaas kreeg Van Muiswinkel van de organiserende stichting het verzoek gas terug te nemen, met name op sociale media. “Een volkomen vanzelfsprekend verzoek, maar het werd me toch een steen op de maag.”

Deze week nog kwam Van Muiswinkel op Twitter in botsing met Wierd Duk, naar aanleiding van de uitslag van de Europese verkiezingen. De Telegraaf-journalist refereerde in zijn reactie aan het optreden van Van Muiswinkel als Sinterklaas in de hoofdstad.

Van Muiswinkel: “Ik lig daar niet wakker van, maar ik vind het wel vervelend voor de organisatie van de intocht en de honderden vrijwilligers die straks weer aan het werk gaan om er in november een geweldig feest van te maken.”

Onvrede

Dat feest zal er volgens hem niet onder lijden. “Ik vind het geweldig om hem te spelen, maar Sinterklaas is Sinterklaas. Het maakt niet uit welke neus er uit de baard steekt.” Van Muiswinkel zou dit jaar zijn debuut maken als Sint, als opvolger van Jeroen Krabbé die tien jaar op Amerigo reed.

Van Muiswinkel ligt onder vuur sinds hij in 2016 stopte als Hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal. Hij deed dat uit onvrede met de trage opmars van de roetveegpiet als alternatief voor de traditionele zwarte Piet. Die heldere stellingname in een verhit debat werd Van Muiswinkel zeer kwalijk genomen door de voorstanders van zwarte piet. Toen bekend werd dat hij in Amsterdam de tabberd zou aantrekken, ontplofte met name Twitter van verontwaardiging en onbegrip.

“Ik had verwacht dat het wel zou overwaaien,” zegt Van Muiswinkel over de aanhoudende kritiek. “Er wordt nog steeds beweerd dat ik het kinderfeest zou willen beschadigen. Terwijl we juist bezig zijn het feest te redden uit de klauwen van die rare traditionalisten.”

Boven de partijen

Van Muiswinkel noemt het spijtig dat hij de rol van Amsterdamse Sinterklaas niet kan combineren met zijn uitingen als privépersoon. “Maar de Sint staat boven de partijen. Als ik iets lees waar ik boos of ongerust van word, wil ik daar op kunnen reageren.”

Het bestuur van Stichting Sinterklaas in Amsterdam laat weten het besluit van Van Muiswinkel te respecteren en gaat op zoek naar een vervanger. “In november komen Sinterklaas en zijn pieten gewoon naar Amsterdam. Dat is een zekerheid,” zegt een woordvoerder.

Twitter reageerde vandaag zoals verwacht. De haat en de hoon spoten uit de smartphone bij de jongste ontwikkelingen rond het sinterklaasfeest. De afzenders waren, ook niet verrassend, alleen maar volwassenen en geen kinderen. Zelfs geen stoute.