Van Lammeren (PvdD) biedt Simons excuses aan

Debat

Het debat op 13 februari was door Simons zelf aangevraagd. Aanleiding was het schietincident bij De Nederlandsche Bank, waarbij een man die een nepwapen bij zich droeg door de politie werd neergeschoten en uiteindelijk overleed. Het leek te gaan om 'suicide by cop', waarbij het slachtoffer zich bewust laat neerschieten door de politie.



Bij1 sprak in de aanvraag voor het debat over een 'bovenmatig aantal kogels' en eiste 'spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld.'



De gemeenteraad uitte na de aanvraag van het debat in ongekende bewoordingen kritiek op Simons: Ze moet zich diep, diep schamen, heeft zich onsterfelijk belachelijk gemaakt en zaait angst onder jongeren.



Het debat ontplofte toen Simons zei van jongeren van kleur te horen dat die bang zijn te worden neergeschoten door agenten.



Lees ook: Bij1: vragen Sylvana Simons niet bedoeld als kritiek op politie