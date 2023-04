Van krimp tot nachtsluiting: hoe zit het met alle maatregelen voor Schiphol?

De marechaussee onderzoekt een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op Schiphol. Beeld ROBIN UTRECHT / ANP

1. Krimp

Op Schiphol mogen nu maximaal 500.000 starts en landingen per jaar plaatsvinden. Al jaren wordt daarbij onder meer de geluidsgrenzen overschreden. Maar omdat kabinetten die nooit wettelijk hebben vastgelegd, kan daar nauwelijks op worden ingegrepen.

Om dat te veranderen wil het kabinet het aantal vluchten terugbrengen naar 440.000, waardoor het vliegverkeer wél binnen de geluidsgrenzen blijft. Krimp moet ertoe leiden dat het aantal mensen met ernstige vlieghinder 20 procent daalt en het aantal mensen dat ernstig in de slaap wordt gestoord 15 procent afneemt.

Luchtvaartminister Harbers wilde het aantal vluchten terugdringen. Eind 2023 zou het maximum al op 460.000 moeten liggen. Maar de rechter haalde een streep door die plannen. Voor zo’n ingreep gelden Europese regels die voorschrijven dat eerst alle andere alternatieven moeten zijn onderzocht en dat iedereen daarover kan inspreken. Harbers had eerder in het proces verzaakt die Europese voorschriften te volgen.

De definitieve krimpplannen worden nu alsnog volgens de richtlijnen opgesteld. Iedereen kan tot 15 juni zijn mening geven. Daarvoor liggen drie opties klaar.

Die hele procedure leidt ertoe dat krimp op zijn vroegst pas eind 2024 mogelijk is, om luchtvaartmaatschappijen voldoende tijd te geven erop in te spelen. Of dat lukt, is de vraag: er kunnen rechtszaken volgen en Brussel moet de plannen beoordelen. Niet inhoudelijk, dat is aan de lidstaat, maar wel of de procedure eerlijk en open is gevolgd en alle alternatieven zijn gewogen. En alternatieven zijn er voldoende.

2. Nieuwe vliegtuigen

Luchtvaartmaatschappijen ageren tegen elke vorm van krimp. Volgens hen levert de snelle komst van de nieuwste vliegtuigen (zoals de Boeing 787 Dreamliner of de Embraers van KLM Cityhopper) veel meer voordelen op, zowel wat uitstoot betreft als de geluidshinder. Sinds 2018 is de hoeveelheid geluid rondom Schiphol per passagier al 15 procent afgenomen door de inzet van nieuwe toestellen.

Dat wordt in de krimpplannen van het kabinet niet meer verrekend, want die leggen het startpunt voor zulke ingrepen in 2024. Maar ook dan zal de vervanging van oudere toestellen door de nieuwste types volgens de luchtvaartsector grote impact hebben. Zo hebben KLM en Transavia 100 nieuwe Airbussen besteld, die hun verouderde Boeings 737 vervangen. Per passagier leveren die vliegtuigen een geluidsreductie op van 50 procent.

Onlangs kocht KLM ook vier nieuwe vrachttoestellen die de verouderde Boeings 747-400 – toestellen die veel lawaai maken– van vrachtdochter Martinair vervangen. Van de negen toestellen die Easyjet (de nummer drie op Schiphol) gebruikt, behoren er al zes tot de nieuwste generatie.

Zulke miljardeninvesteringen worden volgens de maatschappijen moeilijk bij krimp. Dan kunnen immers minder passagiers een ticket kopen, zijn er minder inkomsten en is er dus minder geld voor grote uitgaven. Alleen al KLM heeft de komende jaren een miljard euro vrije kasstroom nodig om haar vlootvervanging te financieren.

Voor groepen omwonenden en de milieubeweging is krimp daarentegen de enige oplossing om zowel de geluidshinder als milieuproblemen voor eens en altijd op te lossen. En dan gaat de krimp verder dan het kabinet wil. Sommige bewonersgroepen eisen zelfs halvering, tot 250.000 vluchten.

3. Nachtverbod

Schipholtopman Ruud Sondag maakte in Het Parool bekend dat het vliegveld ’s nachts op slot moet, een vurige wens van omwonenden. Op Schiphol kunnen nu jaarlijks nog 32.000 vluchten tussen 23.00 uur en 07.00 uur plaatsvinden. Al jaren geleden is afgesproken dat dat aantal terug moet naar 29.000.

Schiphol wil de luchthaven nu een groot deel van die periode helemaal sluiten, zodat het aantal nachtvluchten per jaar met 10.000 daalt. Tussen 00.00 uur en 05.00 uur gaat het vliegveld dan helemaal dicht, tussen 05.00 uur en 06.00 uur kan er alleen worden geland. Schiphol wil voorkomen dat de getroffen nachtvluchten worden verplaatst naar de late avond en vroege ochtend en dan juist voor méér hinder zorgen.

Hierdoor daalt het aantal mensen dat volgens de normen ernstig in de slaap gestoord wordt door vlieglawaai, ruim de helft (van 24.000 naar 11.000). Veel meer dan in de krimpplannen van het kabinet dus.

Het kabinet heeft, als een van de drie opties voor krimp, een ander voorstel: het aantal nachtvluchten van 23.00 uur tot 07.00 uur beperken tot 25.000 per jaar. In dat geval is krimp van het totale aantal vluchten niet nodig.

Een nachtsluiting treft vooral vakantievlieger Transavia. Die wil haar toestellen zo laat mogelijk in de avond laten aankomen en ’s ochtends zo vroeg mogelijk weer laten vertrekken. Als dat niet meer mogelijk is, dan kunnen vakantievliegers hun toestellen minder intensief gebruiken. Vakantiegangers betalen daarvoor de prijs: vliegvakanties zullen een stuk schaarser en duurder worden.

De maatregel raakt ook vrachtmaatschappijen, die vaak gebruik maken van oudere toestellen. Om de vrachtsector tegemoet te komen wil Schiphol vanaf nu 2,5 procent (nu 12.500 vluchten) van de starts en landingen per jaar exclusief aan vrachtvliegtuigen toewijzen. Nu is daar nog geen uitzondering voor.

Volgens de Europese regels moet zowel de nachtsluiting als een verbod op herriemakers eerst worden voorgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen.

4. Vliegverbod meest lawaaiige vliegtuigen

Schiphol wil ook de oudste, meest lawaaiige en vervuilende vliegtuigtypes gaan verbieden. Stapsgewijs, vanaf het einde van dit jaar. Vanaf eind 2025 gaat het om toestellen die nog vaak worden gebruikt, zoals de iconische Boeing 747. In de overzichten van klachtendienst BAS scoort dat verouderde vliegtuigtype steevast hoog: die oudere, drie- of viermotorige toestellen bepalen steevast de top-20 bij de klachtendienst.

Zoals gezegd maken vooral vrachtmaatschappijen nog gebruik van de Boeing 747. KLM heeft de passagiersversie ervan al aan de kant gezet, en vervangt haar Jumbo-vrachtvliegtuigen in 2026 door hagelnieuwe Airbussen.

Een verbod op de oudere lawaaimakers levert ook minder uitstoot van broeikasgassen, giftige stoffen en fijnstof op, omdat de nieuwste generatie vliegtuigmotoren veel schoner, zuiniger en stiller is.

Voor de ingreep is dus overeenstemming met de luchtvaartmaatschappijen nodig, inclusief gebruikers van zulke herrieschoppers. Door de maatregel daalt het aantal mensen dat volgens de normen ernstige geluidshinder ondervindt met 16 procent naar 96.500. Dat is minder dan door het kabinet wordt beoogd met krimp.

5. Geen pretjets meer

Naast lijnvluchten (nu maximaal 500.000 per jaar) vinden op Schiphol jaarlijks ook ruim 22.000 starts en landingen door kleine toestellen plaats, waarvan 17.000 door zakenjets en privévliegtuigen. Die vallen niet onder het maximum aantal vluchten van de luchthaven, maar dragen wel bij aan de geluids- en milieuhinder.

Deze toestellen moeten gebruikmaken van de ‘kleine baan’ op Schiphol–Oost. Een deel van de bijbehorende vliegroutes daarvan gaat diagonaal over Amsterdam. De ‘kleine luchtvaart’ droeg daardoor de afgelopen jaren bij aan de overschrijding van de geluidsnormen in dat gebied.

Schiphol (en KLM) vinden dat verkeer niet passen bij het netwerk van de luchthaven. De helft van de privévluchten betreft vakantieverkeer, vaak naar Zuid-Frankrijk of de Alpensneeuw. Daarvoor zijn volgens Schiphol voldoende alternatieven met lijnvluchten. De zakenvluchten gaan vooral naar zakensteden als Londen en Parijs waarvoor ook voldoende opties zijn, aldus Schiphol.

Een verbod treft de bedrijven die zich met die vluchten bezig houden en hun circa 300 werknemers. Uitwijken naar elders in Nederland wordt voor de meeste pretjets lastig. De regionale vliegvelden hebben er nauwelijks ruimte voor en zijn (op Groningen na) allemaal in handen van Schiphol.

Alleen voor maatschappelijk verkeer wordt een uitzondering gemaakt. Het gaat hierbij om de traumahelikopter, de politiehelikopter, kustwachtvliegtuigen, het testvliegtuig PH-LAB en medische vluchten, onder meer van patiënten en organen. Ook het regeringsvliegtuig PH-GOV, dat door KLM wordt beheerd, en de Gulfstream van Defensie die voor regeringsvluchten wordt gebruikt, valt buiten het verbod.

Een pretjetverbod betekent niet dat er nooit meer vliegtuigen over hartje Amsterdam zullen vliegen. Dezelfde vliegroute wordt bij harde zuidwestenwind gebruikt voor landingen, omdat die op andere banen dan niet veilig genoeg zijn.

6. Geen tweede Kaagbaan

Aan de zuidkant van Schiphol wordt al decennialang een stuk grond vrijgehouden voor de aanleg van een nieuwe startbaan. Die moet evenwijdig komen te liggen aan de bestaande Kaagbaan, waarvan de vliegroutes over relatief dunbevolkt gebied voeren. De baan zou vooral bestaande banen (zoals de Aalsmeerbaan) vervangen.

Door de reservering is het al tientallen jaren niet mogelijk om in een drie kilometer lange strook van de Haarlemmermeer nieuwbouw neer te zetten of om bestaande bebouwing uit te breiden. Dat geldt voor een deel van bedrijfsgebied Rozenburg, maar pakt vooral desastreus uit voor het dorp Rijsenhout, dat vrijwel aan het uiteinde van de nieuwe baan was komen te liggen.

De reservering voor de tweede Kaagbaan moet dit jaar worden verlengd. Schiphol verzoekt Den Haag nu dat niet te doen en zal zelf geen plan voor nieuwe banen meer ontwikkelen. Dat betekent dat er bij Rijsenhout weer woningen gebouwd kunnen worden.

Maar het betekent ook dat de Aalsmeerbaan niet wordt vervangen. Nergens liggen woonwijken zo dicht bij Schiphol als in Aalsmeer.

7. Vrachtsector beschermen

In coronatijd was Schiphol een van belangrijkste verdeelpunten ter wereld voor medische luchtvracht als vaccins en mondkapjes. Maar de luchtvrachtsector op Schiphol zit al jaren in de hoek waar klappen vallen.

Doordat er de afgelopen jaren steeds meer passagiersvluchten bij kwamen, werden vrachtvluchten steeds verder weggedrukt. Dat kwam ook door de regels voor slots (start- en landingsrechten): de vertrektijd van vrachtvliegtuigen is flexibel omdat ze op hun lading moeten wachten. Volgens de regels raken maatschappijen die hun start- en landingsrechten voor minder dan 80 procent op tijd gebruiken, die kwijt.

Vrachtvliegers kiezen vrij eenvoudig voor andere vliegvelden. Zo heeft het Peruaanse Latam Airlines onlangs besloten om haar bloemenvluchten niet langer via Amsterdam, maar via Brussel te laten vliegen. Het vervoer naar Aalsmeer gaat dan per vrachtwagen. Maar luchtvrachtbedrijven, waar zo’n 20.000 mensen werken, zitten op Schiphol vast.

Schiphol wil nu 2,5 procent van de slots standaard aan vrachtvluchten toewijzen, nu zou dat om maximaal 12.500 vluchten per jaar gaan. Dat is lastig, omdat in de Europese regels geen uitzondering wordt gemaakt hoe een slot wordt gebruikt. Wel kunnen luchthavens en alle maatschappijen onderling afspreken dat ze zo’n opzet toestaan in een zogeheten ‘local rule’.

8. Milieu

Hoe verregaand ook, in alle plannen ontbreekt nog een duidelijke milieuaanpak. Zowel Schiphol als het kabinet beloven dat die binnenkort volgt.

Krimp, sluiting of vliegverboden zullen best gevolgen hebben voor de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen. Maar om te voldoen aan de vermindering die nodig is voor de akkoorden van Parijs, is meer nodig. Laat staan om de 45 procent reductie die de milieubeweging eist te halen.

Die plannen zullen nog moeten komen. Er komt een natuurvergunning voor Schiphol aan en de luchthaven heeft al vastgelegd dat de eigen uitstoot in 2030 ‘nul’ is (afgezien van het vliegverkeer).

Daarvoor zeggen de maatschappijen, met miljardeninvesteringen in de nieuwste generatie toestellen, duurzame brandstof en toekomstdromen als elektrisch- of waterstofvliegen, een antwoord te hebben. Iets dat de milieubeweging tegenspreekt.