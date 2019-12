Van KLM Lounge tot restaurant Neni: wat is het geheim van designbureau Concrete?

De nieuwe KLM Lounge, ontworpen door designbureau Concrete. Beeld Wouter van der Sar

De opening van de KLM Lounge op Schiphol, de hospitality-prijs voor het interieur van Neni in de voormalige Citroengarage: het zijn gouden weken voor het Amsterdamse bureau Concrete. Wat is het geheim?

“Het geheim is dat het een geheim is. De precieze formule van Coca Cola achterhaal je ook niet. De rode draad in onze interieurs is dat we een conceptueel verhaal hebben dat per opgave verschilt. Dat maakt onze winkels en restaurants zo divers. De KLM Lounge ziet er anders uit dan een kippenkiosk die we op het Bellamyplein ontwerpen.”

Wat wilde Concrete met de lounge overbrengen?

“KLM staat niet voor luxe zoals de maatschappijen uit het Midden-Oosten. Reizigers moeten er een kroket kunnen eten, een typisch Nederlandse lekkernij. Ze zien een facade met de bekende KLM-huisjes, zodat ze weten dat ze in Nederland zijn. Ze betreden vervolgens een typisch, beetje kinderachtig traditioneel huis met twee etages. De lounge is bedoeld voor de internationale, niet-Schengen-passagiers. Omdat we een wachtruimte wilden voorkomen, zijn er geen systeemplafonds. Het moest een plek zijn waar je kunt relaxen, waar je je op de grond thuisvoelt. Die is verdeeld in de Polder met een zekere nuchterheid, zachte banken en een eerlijk aanbod. De City heeft de drukte van de stad, is rumoerig en bedoeld voor reizigers die maar kort hoeven te wachten. Waterland kent daarentegen totale rust, zachte lage banken waar je een dutje kunt doen. Hier zijn ook slaapcabines en douches waar men zich kan opfrissen.”

Waar is zo’n luxueuze lounge voor nodig? Er is op dit gebied toch geen concurrentie tussen vliegvelden zoals er wel concurrentie bestaat tussen winkels?

“Vergis je niet, Virgin heeft in Londen luxueuze wachtruimte, Air France ook. Het kan beslissend zijn met welke maatschappij je vliegt. We wilden een plek creëren waar je hoogwaardig kunt eten en een goed glas wijn kunt drinken. We hebben de KLM Lounge met humor benaderd, niet met glamour of glimmend, maar met een nuchterheid die bij Nederland past.”

Waar moet een volmaakt interieur aan voldoen?

“Het moet ruimtelijk kloppen en een heldere verbinding hebben tussen architectuur en het meubilair. Ik houd van een soort simplisme. Wat me stoort is de eenvormigheid zoals je die in de winkels op de Kalverstraat ziet. Allemaal dezelfde afgebikte muren, dezelfde displays. Het interieur blijft ondergeschikt aan het product.”

In het prijswinnende interieur van Neni bracht Concrete de warme mediterrane sfeer van Tel Aviv over met subtropische planten en veel hout. Een ruimte waar je wil kijken en bekeken wil worden. Alsof ze de straat naar binnen hebben gehaald.

Inmiddels staat Concrete voor misschien wel de grootste opgave in zijn 20-jarig bestaan, het interieur voor enkele Virgin-cruiseschepen. Dat moet aansluiten bij het imago van Virgin, in de woorden van Wagemans, ‘sex, drugs en rock’n roll’.

Leuk, maar botst dat niet met het streven naar duurzaam reizen, naar het tegengaan van verspilling? Cruisen is immers een van de meest vervuilende vormen van reizen.

“Klopt, we proberen het zo min mogelijk vervuilend te laten worden. En ter compensatie werken we aan een restaurant in Washington dat in alle opzichten zo duurzaam mogelijk moet worden. Maar natuurlijk is het beter om helemaal niet te reizen.”

