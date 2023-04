Van hype naar hype: verandert TikTok-toerisme Amsterdam? ‘Het werkt de spreiding tegen’

Ineens is er in Amsterdam de TikToktoerist. Ze komen in groten getale en laten de klassieke trekpleisters veelal links liggen. Gaat het Amsterdamtoerisme een nieuw tijdperk in?

Van een afstandje pik je ze er zo uit: TikToktoeristen. Niet alleen omdat ze hier met z’n allen in de rij staan voor de koekjes van Van Stapele, ook hun kleding verraadt waar ze inspiratie vandaan halen. Zo draagt de Duitse Carla Jansen (18) zwart-witte Adidas Gazelle-sneakers, die al een paar maanden viraal gaan op TikTok.

Samen met Hannah Brandt (19) is ze voor het eerst op vakantie in Amsterdam. TikTok is dé zoekmachine die ze gebruiken voor tips. Het bracht ze naar Fabel Friet en het Moco Museum, en hield ze weg van klassieke trekpleisters zoals het Rijksmuseum en een rondvaartboot.

TikTok wijst Molly Quin en Shea Davison de weg naar de hotspots in Amsterdam. Beeld Jakob van Vliet

In dezelfde rij staat de Ierse Molly Quin (19), met een paarse cargobroek en gelamineerde wenkbrauwen onmiskenbaar een TikTokker. Ze bezoekt Amsterdam met haar vriend Shea Davidson (21) en laat zich door de app door de stad loodsen. Ze sommen dezelfde hotspots op als veel rijgenoten: “Het frietje met kaas bij Fabel Friet, het Mexicaanse Fiona, de musea The Upside Down en Amaze.”

TikTokhits met een hoog zuurstokgehalte

Ineens zijn ze overal: toeristen die hun vakantie laten inkleuren door TikTok. Deze nieuwe generatie slaat klassieke trekpleisters veelal over en hopt in plaats daarvan van hype naar hype. Ooit gaf de Lonely Planet houvast, nu is het de app die een nieuwe generatie jonge toeristen door de stad loodst. Breekt een nieuw tijdperk aan voor het Amsterdamtoerisme?

Fabel. Beeld Jakob van Vliet

De rijen in de Negen Straatjes kennen we inmiddels. Deze in het oog springende drukte wekt de indruk dat TikTok alleen afhaalsnacks aanprijst, maar niets is minder waar. Ook voor musea, restaurants en workshops zoekt de nieuwe generatie op TikTok naar advies. Rijen ontbreken op dit soort plekken vaak door het werken met tijdsloten of reserveringen.

Voor de TikTokker zijn chocoladekoeken onweerstaanbaar en de Zaanse Schans legt het af tegen een rooftopbar. Als je op TikTok zoekt op ‘museum Amsterdam’, kom je eerder Wondr of Amaze tegen – Instagrammusea waar je je in een spectaculaire omgeving kunt fotograferen – dan het Rijksmuseum of het Van Gogh. Toch is een potentiële TikTokhit redelijk voorspelbaar. Wat ze allemaal gemeen hebben: het zijn esthetische uitblinkers, aldus trendanalist Sander Duivestein. Hij spreekt van ‘een hoog zuurstokgehalte’: TikTokhits pakken esthetisch uit met zoete kleurtjes. Dit past volgens hem in de huidige tijd. “Voor veel jonge mensen zijn klassieke trekpleisters oubollig. We leven steeds meer in een beeldcultuur, alles is visueel.”

Extreem interieur

Britt Messing, eigenaar van het Amsterdamse TikTokagentschap For You Agency, sluit zich daarbij aan. “Neem restaurant Secret Garden in de Reguliersdwarsstraat, dat werkt op TikTok door een extreem interieur.” For You Agency maakte eerder video’s voor Het Koekemannetje en werkte bijvoorbeeld ook samen met het Stedelijk Museum. De advertentie die ze daarvoor postten, werd meer dan 416.000 keer bekeken.

Van Stapele-koeken. Beeld Jakob van Vliet

Een andere manier om je op het platform te onderscheiden is volgens haar met een authentiek monoconcept, waarbij één specifiek product wordt verkocht. “Daar zijn Van Stapele, Fabel Friet, Chun en Het Koekemannetje voorbeelden van.” Die plekken houden het volgens haar simpel en eenvoudig, waardoor hun product er bovenuit steekt en authentiek overkomt.

Een bijeffect van de criteria die een plek op TikTok viraal kunnen laten gaan, is dat een deel van de ‘oubollige trekpleisters’ het juist erg goed doet op het platform. De Bloemenmarkt heeft in Amsterdam niet het imago van een hippe, jonge plek, maar komt prachtig over op beeld en is bovendien een soort monoconcept. Als gevolg is ook dit een hit onder TikToktoeristen.

Het effect van het viraal gaan blijft niet onopgemerkt bij ondernemers. Messing ziet dat TikTok steeds serieuzer wordt genomen door bedrijven, die graag willen inspelen op de groeiende markt. “We krijgen mega vaak te horen: ‘Wij willen hetzelfde als Van Stapele of Koekemannetje heeft gedaan’.”

Groter bereik via andere sociale media

Als een plek eenmaal is ontdekt op TikTok, spreidt de populariteit zich uit naar andere sociale media. De Duitse Pauline Meister (24), Lena Herter (24) en Lea Walker (23) komen net als veel TikTokkers het Moco Museum uitgelopen, maar kwamen daar via Instagram en Pinterest. Of neem de drie Chinese jonge vrouwen in de rij van Chun Café. Die komen hier via Little Red Book, een mateloos populaire Chinese app. Die raadt vooral Aziatische restaurants aan, laat Olivia Pang (21) zien, toch is ook deze plek erin geslopen.

Olivia Pang (met pet) legt uit dat zij en haar reisgenoten op Chun Café zijn gewezen door de Chinese app Little Red Book. Beeld Jakob van Vliet

Zelfs toeristen die hun tips niet van sociale media halen, worden uiteindelijk aangetrokken. Zie de rij bij Van Stapele, waar Surya Prakash (28) geduldig staat te wachten. Waarom? “We zagen iedereen met tasjes van deze winkel lopen, dus zijn we ook maar even gaan kijken.”

Hij komt uit India, dus de TikTokhype rondom het Amsterdamse koekje heeft hij gemist: de Chinese app is daar sinds 2020 verboden. Prakash heeft zijn tips voor Amsterdam voornamelijk via Tripadvisor en toeristenboekjes. “Ik heb ook het Van Gogh Museum bezocht, de Heineken Experience en ik heb in een rondvaartboot gezeten.”

Surya Prakash (rechts) over Van Stapele: ‘We zagen iedereen met tasjes van deze winkel lopen, dus zijn we ook maar even gaan kijken.’ Beeld Jakob van Vliet

Anna Nooshins ballenbak

Zo poppen nieuwe, soms verrassende plekken in de stad op als nieuwe trekpleisters, en wint Anna Nooshins ballenbak in Instagrammuseum The Upside Down het ineens van het Van Gogh. Een droom voor de gemeente, valt te beredeneren, want plots spreiden toeristen zich als vanzelf door de stad.

Helaas, stelt Geerte Udo, directeur van Amsterdam & Partners, dat de marketing van de stad doet. “Vóór TikTok gingen toeristen ook al eten in het centrum. Nu doen ze het ook nog eens allemaal bij precies dezelfde plekken. Dat werkt de spreiding dus eerder tegen.” Dat is iets waar snel naar gehandeld moet worden moet worden, zegt ze ook, want als iets eenmaal viraal gaat, ‘is de impact enorm’.

Ook toerisme-expert Stephen Hodes zegt: de meeste TikTokhotspots zitten gewoon in dezelfde buurten waar al toeristenoverlast was. Dat de TikToktoerist door heel andere plekken wordt aangetrokken, valt volgens hem wel mee. “Nu halen jongeren een Moco Museum misschien van TikTok, vroeger stonden dezelfde soort plekken in de Lonely Planet.”

Want, stelt hij, ook de missie van de Lonely Planet was om van de gebaande paden af te gaan. Het tegenovergestelde gebeurde; de plekken die deze reisgids aanraadde, werden in een mum van tijd nieuwe toeristische hotspots. “De massa volgt de massa, dat is nooit anders geweest.”

Dat betekent niet dat er niets is veranderd, benadrukt Hodes wel. Hij noemt de overgang van gedrukte reisgidsen naar sociale media een ‘enorm verschil’. Waarom? Doordat het bereik nu veel groter is en het massagedrag daardoor ontploft. “Het TikToktoerisme toont geen ander gedrag, maar is grootschaliger.”

Viraal gaan

De TikToktoerist doet weinig voor een goede spreiding voor de stad, zo lijkt het, toch biedt het platform ook mogelijkheden. Messing ziet bijvoorbeeld plekken in Noord een opkomst maken. “Je ziet nu Het Hondencafé in Skatecafé viraal gaan, of het nieuwe restaurant Metro. Door TikTok ontdekken toeristen dus toch ook wel nieuwe plekken, die niet allemaal in het centrum zitten.”

Daar probeert ook Amsterdam & Partners op in te spelen bij de marketing voor de gemeente. Door óók op TikTok te zitten, probeert het bureau onbekende plekken aan te prijzen. Ook moeten zo kunst- en cultuurbezoekers worden verleid naar Amsterdam te komen, in plaats van de overlast veroorzakende prettoerist. Dat is een opgave, zegt Udo, want beelden van de Wallen komen toch sneller in algoritmes terecht dan het Rijksmuseum.

Betekent dat dan dat het Rijksmuseum in de toekomst kan inpakken? Volgens de experts zal het zo’n vaart niet lopen. Udo: “Een Rijksmuseum is al heel bekend en heeft TikTok een stuk minder nodig, het zit al stampvol.”

Bovendien, zegt Hodes: “Jonge mensen gingen vroeger ook eerder naar een Moco Museum. Dat hoort gewoon bij de leeftijd. Als deze generatie ouder wordt, gaan ze zich vast ook voor de klassiekers interesseren.”

