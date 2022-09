Van het gratis water in de Keizersstraat kun je heel veel dorst krijgen

Waternet: hij doet het weer

Een woordvoerder van Waternet laat afgelopen donderdag weten dat het defecte waterpunt die dag is hersteld. “Op 23 mei was het defect, nadat er tegenaan was gereden. Op 28 mei was het hersteld, maar kort daarna bleek de batterij defect. Op 28 juli is dat hersteld, maar vlak daarna bleken de drukknop en chip defect.”

Die chip is nodig voor de regeling van de magneetklep in de kraan. “Deze chip was eerder niet op voorraad, vandaar dat het iets langer duurde. Het gaat namelijk om een pilot. We zijn van het type drukknop afgestapt en proberen een nieuw type uit.”