Van het gas af: warmtenet eerste keuze voor helft Amsterdamse woningen

Beeld ANP

Dat blijkt uit de plannen die wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) heeft ontvouwd voor de manier waarop de stad uiterlijk in 2040 afscheid wil nemen van het aardgas. Per buurt is bekeken wat het meest voor de hand ligt: een warmtepomp, stadsverwarming of toch een ander alternatief voor aardgas?

En dan blijkt dat het centrum en de negentiende-eeuwse gordel daaromheen voorlopig nog niet zonder gas kan. In plaats van aardgas krijgen zo’n 112.000 woningen hier waarschijnlijk tot voorbij 2040 groen gas, dat wordt opgewekt uit organisch afval of waterstof.

Hieronder de kaart waarop per wijk is te zien welk alternatief voor aardgas het beste is.

Wirwar

Vanwege de wirwar aan kabels en leidingen in de ondergrond valt de aanleg van een warmtenet hier duur uit. Door de monumentale staat van veel woningen is het geen optie om de gevels zo goed te isoleren dat een elektrische warmtepomp het hier ook hartje winter comfortabel kan krijgen.

Daarmee zijn in de binnenstad de kosten voor wie afstapt van het aardgas het hoogst. Ook dat is een reden om deze oudere buurten (van voor 1920) voor het laatst te bewaren. Dat betekent dan weer niet dat hier niets hoeft te gebeuren. Het aanbod van groen gas is beperkt, dus door betere isolatie en een hybride warmtepomp moeten deze woningen in 2040 terug naar 30 procent van het huidige gasverbruik.

Voor een opvallend klein deel van de stad geldt de elektrische warmtepomp als eerste keus. In de berekeningen van ingenieursbureau Over Morgen komt ‘all electric’ − dus: in de buurt is alleen nog een elektriciteitsnet − alleen in ronduit nieuwe wijken met veel laagbouw uit de bus als ‘voorkeursalternatief’. Dan gaat het bijvoorbeeld om Nieuw-Sloten en delen van Noord.

Dichtbij

In bijna alle wijken die tussen 1945 en 2000 zijn gebouwd, dus grote delen van Nieuw-West, Zuidoost en Noord, lijkt een warmtenet Van Doorninck de beste oplossing. Daarbij speelt ook een rol dat het huidige warmtenet rond de gascentrale van Vattenfall in Diemen en het AEB op Westpoort hier vaak dichtbij ligt. In deze wijken staan ook de 102.000 woningen die nu al aangesloten zijn op stadsverwarming.

Zelfs in nieuwbouwwijken als Haven-Stad krijgen warmtenetten voorlopig de voorkeur. Dat is opvallend omdat goed geïsoleerde nieuwbouw vaak genoeg heeft aan een warmtepomp, wat duurzamer lijkt. Wel benadrukt Van Doorninck dat zeker in nieuwbouwwijken warmtenetten met veel lagere temperaturen komen dan nu gebruikelijk is bij de stadsverwarming.

Renovatieplannen

Zo hebben de onderzoekers wijk voor wijk bekeken wat daar het voorkeursalternatief is en wanneer de woningen van het aardgas af kunnen. Per buurt is bekeken welk alternatief de laagste kosten meebrengt en het duurzaamste is. Voor sommige wijken speelt ook een rol dat de woningcorporaties daar de komende tien jaar renovatieplannen hebben waardoor het warmtenet meteen meegenomen kan worden.

In het landelijke Klimaatakkoord is vorig jaar afgesproken dat alle gemeenten zo’n transitievisie ontwerpen. Amsterdam komt daar nu als eerste mee. Van Doorninck wil huiseigenaren duidelijkheid geven. Als de cv-ketel kuren krijgt, kunnen ze bijvoorbeeld de mogelijkheden op een rij zetten. Ook als het aardgas in de wijk nog lang blijft, loont het om te investeren, volgens Van Doorninck. De gasprijs gaat vermoedelijk snel stijgen. “De duurzaamste energie is de energie die je bespaart, dus beginnen met isoleren is voor elke buurt een goed idee.”

Eigen weg

Voor elke buurt geldt dat het definitieve plan om van het aardgas af te gaan met de bewoners samen wordt gemaakt, benadrukt ze bovendien. Van Doorninck gaat er ook vanuit dat in elke wijk een kleine minderheid haar eigen weg zal gaan door bijvoorbeeld toch voor een warmtepomp te kiezen terwijl de hele buurt wordt aangesloten op het warmtenet.

Wel kondigt Van Doorninck aan dat de gemeente de regie meer naar zich toe wil trekken. Dat kan door voorlichting en subsidies. Juridische instrumenten om te sturen en bijvoorbeeld huiseigenaren te verplichten aan te sluiten op het warmtenet zijn er vooralsnog niet.

Ook voor het deel van de investeringen dat zichzelf niet terugverdient is de gemeente afhankelijk van de rijksoverheid. Het stadsbestuur heeft beloofd dat de lage en de middeninkomens niet duurder uit zijn als ze van het aardgas af gaan.