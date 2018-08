Van Gogh Museum stopt met samenwerking Shell

Vanaf 2000 doet het museum samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek naar de conditie van de Van Gogh-schilderijen. Shell stelde in het labaratorium in Noord de geavanceerde apparatuur beschikbaar, die gedetailleerde informatie kon geven over de gebruikte verf.



Achttien jaar geleden was deze samenwerking de enige manier om dit onderzoek te verrichten, meent woordvoerder Alain van der Horst van het Van Gogh Museum.



Imago

Het samenwerkingsverband stuit bij de activisten van Fossil Free Culture tegen de borst. "Shell spant culturele instellingen voor hun karretje om het imago op te poetsen. Een culturele instelling zou zich hier om welke reden dan ook nooit voor moeten laten lenen," zegt een woordvoerder van de actiegroep, die anoniem wil blijven.



In juni presenteerde de groep tijdens een protest in het museum een manifest waarin ze alle culturele instellingen oproepen te stoppen met een samenwerking met de fossiele industrie.



"Ook al zal het museum het niet toegeven, ons werk heeft zeker bijgedragen aan deze beëindiging, die krap drie maanden na ons laatste protest volgt."



Missie

Van der Horst snapt de blijdschap bij de activisten, maar stelt dat het besluit inderdaad niet aan de protesten heeft gelegen. "Ik snap best dat ze dit vieren, iedereen heeft recht op zijn mening. Maar dit onderzoek is op een natuurlijke wijze op zijn einde gekomen."



Natuurlijk heeft het museum over de gevolgen van een samenwerking met de oliemaatschappij nagedacht, zegt Van der Horst beslist. "Maar we hebben een missie: het museum wil de schilderijen zo goed mogelijk behouden. Materiaal-technische kennis van pigmenten, veroudering en verkleuring staat daarbij op de eerste plaats."