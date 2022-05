Van Gogh Museum maakt miljoenenwinst dankzij coronasteun

De bezoekersaantallen van het Van Gogh Museum zijn nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. Beeld Jakob van Vliet

Onder invloed van de pandemie en de lockdowns leed het museum in 2020 1,5 miljoen euro verlies. Voor 2021 werd lange tijd ook gevreesd voor rode cijfers. Er werd uitgegaan van een verlies van 6 miljoen euro door het wegvallen van tientallen miljoenen aan entreeopbrengsten. Maar omdat het kabinet met extra steunpaketten voor de cultuursector kwam vanwege de aanhoudende coronacrisis werd in 2021 alsnog winst gemaakt, blijkt nu. Het toch al riante eigen vermogen van het Van Gogh Museum is toegenomen tot bijna 44 miljoen euro.

Dat voelt wat ongemakkelijk, erkent voorzitter van de raad van toezicht Jaap Winter. “We hebben ons de vraag gesteld: vinden we dit oké? Maar het was een hele rare, onzekere periode. In 2020 teerden we nog in op ons eigen vermogen. En ik denk niet dat we de enige in de cultuursector zijn met dit ongemak.”

Ongewisse situatie

Zakelijk directeur Rob Groot benadrukt dat het museum vorig jaar in een ongewisse situatie verkeerde, met een lange lockdown en onduidelijkheid over mogelijke extra coronagelden uit Den Haag. “Al in 2020 zijn we gaan snijden in de kosten vanwege de pandemie en zijn veel voorziene uitgaven niet gedaan, bijvoorbeeld op het terrein van ICT en het vervangen van zaken. Allerlei projecten zijn uitgesteld en ook hebben we op het personeelsbestand bezuinigd.”

In combinatie met de miljoenensteun uit Den Haag verklaart dat de riante cijfers over vorig jaar, aldus Groot. Voor 2022 rekende hij aanvankelijk ook weer op rode cijfers. De bezoekersaantallen van het Van Gogh Museum zijn nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. Zo blijven Aziatische en Amerikaanse toeristen nog weg, ook nu de coronarestricties volledig zijn opgeheven. Maar omdat de Europese toeristen weer in groten getale toestromen, hoopt het museum ook dit jaar zonder verlies te kunnen afsluiten.

De jaarcijfers gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel melden een nettowinst van 6,4 miljoen euro over 2021. Omdat een half miljoen euro naar een aankoopfonds vloeit, bedraagt de feitelijke winst volgens Groot 5,9 miljoen.