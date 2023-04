Van godshuis tot rovershol: de Bruinistenkerk was verzamelplaats van zakkenrollers en ander gespuis

Op een van de onguurste plekken in de oude Amsterdamse binnenstad stond een duistere huurkazerne. Zelfs de politie waagde zich zelden in deze voormalige Bruinistenkerk: hier ‘kroop al het uit de gevangenis ontslagen gebroed’ bijeen voor het beramen van nieuwe diefstallen, inbraken en aanrandingen.

In zijn sfeervolle boek De Jordaan schildert Israël Querido (1872-1932) in 1914 in ronkend proza een mysterieus gebouw in de binnenstad, dat hij ‘De Turksche Wacht’ noemt: ‘het meest gevaarlijke en beruchte lok- en roofhol der ronddazende straatprostitueé’s uit den ganschen omtrek van Zeedijk, Warmoesstraat, Nieuwmarkt-sloppen en smerige achterbuurten’.

Het gebouw is volgens de schrijver nog huiveringwekkender dan de boeven die er rondsluipen: ‘in zijn geheimzinnige somberte, beklemd tusschen twee stikdonkere, bijna geheel onbewoonde sloppen, op zichzelve weer een dwarsgang vormende naar andere spleten en kronkelende inhammen.’

Het merkwaardige gebouw dat Querido beschreef was de geheel ingebouwde en vervallen voormalige Bruinistenkerk, vernoemd naar de Engelse predikant Robert Browne (1540-1633), die in 1581 met een groep volgelingen de wijk naar Middelburg had genomen. Als puritein kon Browne zich niet vinden in het paapse karakter van de officiële Anglicaanse kerk. Browne keerde in 1583 terug naar Engeland, maar veel van zijn volgelingen maakten alsnog de oversteek naar Nederland.

De Turksche Wacht of Bruinistenkerk stond bij de verdwenen Bruinistengang, tussen de Barndesteeg en de Huidenvettersloot. Hij was gebouwd in 1668 op het terrein van het voormalige Minderbroedersklooster, als opvolger van een zes jaar eerder door brand verwoeste kerk aan de Lange Houtstraat op Vlooienburg.

Onderkant van de maatschappij

Het pand had een grote hoofdingang en hoge kerkramen, maar was niet zichtbaar vanaf de Barndesteeg. De gang die naar de ingang voerde kreeg de naam Bruinistengang. In 1701 telde de Bruinistenkerk nog maar vijf leden: een ouderling, een diaken en drie broeders, die zich aansloten bij de Presbyterianen van de Begijnhofkapel. Het gebouw verkochten ze aan de Nederduits Gereformeerde Diaconie.

In 1714 kwam het in bezit van Heiliger Jacob Wunder, die het pand liet vertimmeren tot vele kleine wooneenheden verspreid over vier verdiepingen. De huurders behoorden zonder uitzondering tot de zelfkant van de maatschappij. Het merendeel was werkloos en leefde bij de dag. Aan onderhoud werd niets gedaan; de vroegere kerk verpauperde.

[Tekst gaat door onder de foto]

De zuidzijde van de (in 1899) Gedempte Huidenvetterssloot, en de zij- en achtergevel van de voormalige Bruinistenkerk, Barndesteeg 17. Beeld Herman Misset/Stadsarchief Amsterdam

Querido overdreef nauwelijks in 1914: de vervallen en afgebladderde gevel en de deels dichtgetimmerde kerkramen gaven het pand het lugubere uiterlijk van een spookhuis. De omgeving voegde daar het nodige aan toe. De Bruinistengang was erg smal, straatverlichting ontbrak en het pand lag aan de achterzijde aan het zompige water van de Huidenvettersloot.

Ratten en ongedierte

Al eerder had Louis Hermans (1861-1943) het bedompte sombere interieur van de voormalige kerk beschreven in Krotten en sloppen (1901), ‘een onderzoek naar den woningtoestand te Amsterdam’. Trappen en overlopen waren er gevaarlijk glad door de vervuiling en het ontbreken van traptreden. Frisse lucht kreeg amper kans binnen te dringen en bovendien was die lucht afkomstig van de Huidenvettersloot, die een open riool was (maar in 1899 werd gedempt). Per verdieping was er één gootsteen met een kraan.

In de eenkamerwoningen verbleven vaak drie generaties, waarbij een aantal van minimaal tien personen geen uitzondering was. De enige lamp werd vaak in de middag al ontstoken wegens gebrek aan licht. De kinderen sliepen met zijn allen in één bed of op een stromatras onder een stapel lompen.

Er hing een penetrante geur van urine en ontlasting uit de slechts met een plank afgedekte fecaliënemmer, aangevuld met de stank van de vodden en het bedstro waarop de armzalige bewoners moesten slapen. Tussen het huisvuil scharrelden ratten en ander ongedierte. En dan werd er nog gewerkt ook: ene Rinse Wiebes had in 1883 blijkens een advertentie in het Algemeen Handelsblad nog ruimte in zijn kamer over om in honden en katten te handelen: ‘scheert en wascht Honden en snijdt Katten’.

Lichtekooien

Voor andere Amsterdammers was het halfduister van de Bruinistenkerk juist een pluspunt. ‘Al het uit de gevangenis ontslagen gebroed, dat ‘gepeesd’ had in braak, roof of overval, kroop hier weér saam, beraamde nieuwe diefstallen en aanrandingen,’ aldus Querido. Zakkenrollers, inbrekers en ander gespuis kwamen hier bijeen om de buit te verbergen en te verdelen.

Verder was hier het afwerkgebied van de in de Bruinistengang en de Barndesteeg flanerende lichtekooien. Zij troonden beschonken klanten mee naar binnen, de trap op naar hun kamer, waar handlangers ze in het schemerduister met harde hand van hun geld afhielpen. Volgens hoofdinspecteur Christiaan Batelt, die zijn herinneringen in 1911 opschreef in Duister Amsterdam, was de Bruinistenkerk een ‘no-goarea’ avant la lettre, waar een politieagent zich voor onderzoek of arrestatie niet alleen durfde te wagen.

Ondanks het achterstallig onderhoud werd het gebouw in 1867 op de veiling gebracht als ‘Hecht, Sterk en Weldoortimmerd Huis en Erve, ingerigt tot Pakhuis, van ouds genaamd: de Engelsche Bruinistenkerk’. Op 11 januari werd het voor 4150 gulden verkocht aan Nicolaas Jacobus Schweer bey der Beeke, een belegger die de kerk verder liet verkrotten. In 1897 gaf de Gemeentelijke Gezondheidsdienst de waarschuwing af dat het pand onbewoonbaar zou worden verklaard als er geen maatregelen werden genomen. Na het overlijden in 1910 van Josephina Bartelsman, de weduwe van Schweer bey der Beeke, werd het pand gesloopt.

Dit is een bewerking van een verhaal uit het aprilnummer van Ons Amsterdam.