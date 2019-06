Van Gils slaat terug na ophef over vertrekregeling: ‘Amsterdam zit fout’

De in opspraak geraakte Rotterdamse wethouder Arjan van Gils (D66), die weigert zijn ‘torenhoge’ vertrekvergoeding terug te betalen, kaatst de bal terug naar de gemeente Amsterdam. Zijn vorige werkgever is in gebreke gebleven bij de naleving van zijn ontslagregeling, vindt hij.

Als onderdeel van een riante vertrekvergoeding zou Van Gils, nadat hij was opgestapt als gemeentesecretaris, naast een interim-klus nog 12 uur per week advieswerk verrichten voor de gemeente Amsterdam. Maar hij kreeg na verloop van tijd steeds minder opdrachten, stelt Van Gils. Zelfs toen hij bel trok, bleef het stil vanuit de Stopera.

Van Gils heeft laten weten dat hij weigert 75.000 euro terug te betalen, zoals de Amsterdamse wethouder Toutia Meliani (GroenLinks) hem deze week adviseerde. Al eerder klonk dit ‘moreel appèl’ uit grote delen van de Amsterdamse én Rotterdamse gemeenteraad – tevergeefs.

Topbaan

Van Gils gold ruim zes jaar als de machtigste ambtenaar van Amsterdam, maar medio vorig jaar kwam aan zijn topbaan een einde. Hij besloot per januari zijn vast contract in te leveren en als zzp’er verder te gaan. Hij kreeg 75.000 euro mee ter compensatie en mocht zich de laatste vier maanden bezig houden met ‘advieswerk’.

In Amsterdam is deze vertrekregeling uitgegroeid tot een politieke rel. Wethouder Meliani gaf tegenstrijdige verklaringen en overleefde woensdag ternauwernood een acht uur durend debat. De gemeenteraad betwijfelde of Van Gils daadwerkelijk nog adviezen heeft verstrekt.

Ook aan de kant van Van Gils is het chagrijn groot, zo blijkt. “Hij heeft zijn vast contract opgegeven, en daarmee bijvoorbeeld ook pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als Van Gils in dienst was gebleven, was de gemeente veel meer kwijt. Alles is geheel volgens de regels gegaan,” aldus zijn voorlichter.

Interesse

Van Gils zou vanaf september 36 uur per week advieswerk doen, werkgroepen voorzitten en ‘sparren’ met jonge afdelingshoofden. Snel werd hij gevraagd om aan de slag te gaan als interim directeur voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Niet echt in het belang van Amsterdam, maar in de hoofdstad waren ze al lang blij dat Van Gils iets om handen had. En dat zijn salaris deels werd vergoed.

Dat was voor 24 uur, bleef nog 12 uur advieswerk voor de gemeente over. Daar is weinig van terechtgekomen. Het bleef bij enkele ontmoetingen met de nieuwe gemeentesecretaris en ‘coachingsgesprekken’. Na een wisseling van het gemeentebestuur was er nauwelijks meer interesse in de werkzaamheden van Van Gils, zo klinkt het.

“Van Gils heeft dit verschillende keren kenbaar gemaakt. Maar er kwamen nog steeds geen opdrachten. Met reputatieschade voor Van Gils tot gevolg,” licht zijn woordvoerder toe.

Overigens heeft Van Gils niet lang als zzp’er in onzekerheid hoeven te verkeren. In februari volgde hij de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser op, die onverwachts het veld ruimde. De volledige Rotterdamse oppositie heeft donderdagavond een debat aangevraagd over de kwestie.