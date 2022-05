Van Floriadeterrein tot volwaardig stadspark – het Amstelpark viert zijn gouden jubileum

De De rododendron­vallei in het Amstelpark, die nog stamt uit de tijd van de Floriade. Beeld Daphne Lucker

Net als vijftig jaar geleden zal komend weekend het Floriadelied van 1972 weer opklinken in het Amstelpark. ‘Jongens, ga je mee naar Amsterdam? Naar de Floriade! Later heb je spijt als je niet kwam. Naar de Floriade!’ Het kinderkoor van toen is vervangen door de mannen en vrouwen op leeftijd van het buurtkoor Lorelei, die een halve eeuw geleden mogelijk zelf nog hebben rondgestruind op de groene tentoonstelling. (‘De balkonbak is de glimlach van het huis.’)

Het huidige Amstelpark is een blijvende herinnering aan de wereldtuinbouwtentoonstelling die tussen april en oktober 1972 vijf miljoen bezoekers naar Amsterdam-Zuid trok en nog steeds in de boeken staat als de succesvolste editie tot nog toe. Het is ook de enige Floriade waarvan het tentoonstellingsterrein – weliswaar verkleind en versoberd – in gebruik bleef als stadspark, met allerlei originele elementen als de Japanse tuin, het rosarium, het dahliarama, de rododendronvallei en niet te vergeten het Amsteltreintje dat in de zomermaanden door het park zoeft.

[De tekst loopt door onder de foto]

Prins Claus met zijn zoon Willem-Alexander op een springkussen tussen publiek op de Floriade in Amsterdam in 1972. Beeld Anefo/Nationaal Archief

Festivals

In een halve eeuw tijd is het park volwassen geworden, zegt voorzitter Florian Eckardt van de Vrienden van het Amstelpark. “Het is volgroeid. In de tijd van de Floriade kon je vanuit het hele park de Amstel nog zien liggen. Het tentoonstellingsterrein is een gebruikerspark geworden voor allerlei verschillende groepen. Voor de kinderen zijn er de speeltuin en de kinderboerderij, voor de kunstliefhebbers de beelden en de concerten, voor de rustzoekers de stiltezone aan de zuidkant. De wandelaars en de trimmers komen overal.”

De vereniging probeert al die verschillende stemmen te vertegenwoordigen in de gesprekken met de gemeente over het gebruik van het park. “Met 45 hectare en zijn verschillende sferen is het park groot genoeg om aan de diverse behoeften te voldoen,” zegt Eckardt. “Een punt van discussie zijn de festivals. De gemeente heeft het Amstelpark aangewezen voor tien festivaldagen per jaar. Dat vinden wij te veel. Zeker als festivals achter hekken plaatsvinden en een deel van het park een of meer dagen voor publiek is afgesloten.”

Verwildering

Een terugkerend punt op de agenda is het onderhoud van het Amstelpark. De vereniging van vrienden is in 2017 mede opgericht uit zorg over de conditie van het park. Eckardt: “Het Amstelpark is aangelegd als landschapspark, niet als natuurpark. Dat betekent dat er onderhoud moet worden gepleegd. Vijf jaar geleden was het park duidelijk aan het verslonzen. Er is nu meer aandacht voor, maar wat ons betreft nog niet genoeg. De randen zien er goed uit, maar als je wat verder kijkt, is er sprake van verwildering.”

Het heeft natuurlijk allemaal met geld te maken. Dat groeit niet in het park en kan ook in Amsterdam maar één keer worden uitgegeven. “Toen de gemeente aan de slag ging met de kademuren, gingen de parkbudgetten meteen omlaag,” vertelt de voorzitter. “Tegelijkertijd is er een gemeentelijke groenvisie die uitgaat van investeringen in de parken. Het is allemaal wat ondoorzichtig. Wat ook meespeelt is de beperkte rol van het stadsdeel. In Zuid is het Amstelpark een belangrijk park, in Amsterdam slechts een van de vele parken die om aandacht vragen.”

Klankschalen

Het jubileum is een ideale gelegenheid om de zorgen nog eens onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt wel op feestelijke wijze. De vrienden doen de gemeente een walnootboom cadeau, er zijn wandelingen om bijzondere bomen en vogels te zien, de Amstel Big Band speelt en in de meditatietuin wordt ontspannen met klankschalen en een drumcirkel. Ook wordt een audiotour gelanceerd met een verhaal over de Floriade van 1972 waarmee het vijftig jaar geleden allemaal begon.