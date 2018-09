Van dure lading 'bestolen' trucker opgepakt

De Amsterdamse chauffeur had eerder gezegd dat hij half augustus op Schiphol was beroofd van de dure lading.



De chauffeur verklaarde destijds dat hij onder bedreiging van een wapen de vrachtwagen moest afstaan. Hij zou zijn vastgebonden en mishandeld en later zijn vrijgelaten in de buurt van Schiphol.



Huis

De vrachtauto zelf werd anderhalve week later uitgebrand teruggevonden in de gemeente Alphen aan den Rijn.



Na de arrestatie van de chauffeur is het huis van de verdachte doorzocht. Daarbij zijn een grote hoeveelheid contant geld, telefoons en computerapparatuur in beslag genomen.