Van drugssmokel verdachte Boris P. ontkent band met criminele kopstukken

De Nederlandse Montenegrijn Boris P. (46) heeft volgens justitie samen met onder anderen de voortvluchtige Jos Leijdekkers en de onlangs gearresteerde Dennis G. (47) partijen van 259, 80, 350 en 400 kilo cocaïne Europa ingevoerd. Daarnaast zou hij de invoer van nog eens 300 kilo cocaïne hebben voorbereid.

De door Servië uitgeleverde Boris P. (wit overhemd, colbert, getrimd baardje) moest woensdag in Rotterdam voor de rechters verschijnen voor de eerste inleidende zitting van zijn strafzaak. Daar ontkende hij dat hij zaken deed met de beruchtste criminelen van Nederland, onder wie ook Ridouan Taghi.

Helikopter

Hij zegt vanwege dat beeld onder heel zware omstandigheden gedetineerd te hebben gezeten en te zitten en geblinddoekt in een helikopter te zijn vervoerd. “Van mij is een beeld gecreëerd waardoor ik onder heel vervelende omstandigheden zit en onder vervelende omstandigheden hier naartoe ben gebracht. Ik ben niet iemand die gevlucht is, of van plan is te vluchten. Ik wil gewoon met mijn kinderen samen zijn.”

Toch is vluchtgevaar de grond waarop de rechtbank P. in de cel houdt, nu de rechters vooralsnog voldoende aanwijzingen zien dat P. de ‘Picasso’ is die onder meer in groeps-chats volop over cocaïnehandel leek te communiceren met Dennis G., bijgenaamd ‘Rasta’, en Jos Leijdekkers, die zichzelf ‘El Presidente’ noemt of ‘El Ganador’ (de overwinnaar).

Boris P. was naar Montenegro verhuisd nadat de computerservers van berichtenversleutelaar Sky in 2021 waren neergehaald. Justitie gaat ervan uit dat hij vluchtte omdat het berichtenverkeer veel bewijs tegen hem bevatte. P. heeft de Nederlandse en de Montenegrijnse nationaliteit, Montenegro levert geen onderdanen uit. In mei 2022 werd hij gearresteerd toen hij even in Servië was.

Nu is hij in Nederland aangeklaagd voor betrokkenheid bij de invoer vier concrete partijen cocaïne. Een daarvan betrof 259 kilo cocaïne die in de haven van Antwerpen werd onderschept. De cocaïne was verstopt in een lading koffie uit Latijns-Amerika.

Honderden blokken

Begin 2020 arriveerde vanuit Brazilië 350 kilo cocaïne in het Franse Le Havre en 400 kilo in het Spaanse Valencia. In mei 2020 bleek in de Rotterdamse haven vier keer 20 kilo cocaïne verstopt te zijn in koelcompartimenten van zeecontainers. In augustus en september 2020 zou Boris P. met anderen een transport van nog ‘300 blokken’ hebben voorbereid.

In berichten over de onderschepte partij van 259 kilo schreef ‘Picasso’ dat het ‘ongelooflijk klote was’ dat de container voor controle was geselecteerd en dat hij had gehoopt dat die ‘soepel’ zou binnenlopen.

Rond een ander gepland transport maakte P. volgens justitie zelf de chatgroep aan. In verschillende chats, waaraan ook ‘El Presidente’ en ‘Rasta’ deelnamen, was volgens de aanklagers heel duidelijk dat P. van de hoed en de rand wist en een sturende rol speelde.

Advocaat Gerald Roethof sprak van een huis-tuin-en-keuken-SKY-zaak ‘waarvan we er duizenden hebben’. Hij beklaagde zich over de beeldvorming rond zijn cliënt. “Hij komt met een helikopter aangevlogen, met een blinddoek om. Dat is marteling.”

Boot van anderen

Justitie heeft volgens Roethof maar heel mager onderbouwd dat zijn cliënt ‘Picasso’ is. Verder zijn er geen afgeluisterde telefoontjes of belastende getuigenissen. Dat cocaïne zat in de blokken die op foto’s staan die de deelnemers aan de chatgroepen verzonden, is volgens de raadsman ook niet bewezen.

Als P. al de ‘Picasso’ is die de berichten stuurde, lijkt hij nog geen ‘medepleger’ van de cocaïnehandel, stelde Roethof. Als iemand stuurt ‘onze boot komt zo binnen’, zou dat volgens hem over een boot gaan waarbij de verzender met een derde betrokken was, zonder P.’s bemoeienis. “Als het mis gaat, vindt hij dat klote voor anderen in de groep. Hij wenst ze uiteindelijk sterkte,” aldus Roethof.

Het bewijs dat P. Sleutelrollen speelde, heeft justitie volgens Roethof niet geleverd. “Heeft Picasso iets op de boot gezet? Iets geïnvesteerd? Het is niet aan ons het dossier in te vullen, het is aan Openbaar Ministerie harde, ondubbelzinnige feiten te leveren.”

Roethof vroeg de rechters P. 15 maanden na zijn arrestatie vrij te laten. Hij zou in Nederland in een fietsenhandel kunnen werken.

De rechters besloten anders en houden hem vast. Wanneer de zaak verder gaat, is onbekend.

